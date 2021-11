24 Mal werden wir noch wach - heißa, dann ist Weihnachtstag! Um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, gibt es 24 Einheiten aus der Reihe Weihnachts-Fakten für den Advents-Smalltalk.

Berlin (dpa) - Eine riesige Tanne im Einkaufszentrum, schräge Weihnachtsgeschenke im Sketch-Klassiker und ein rotnasiges Rentier zum Ausmalen - hier sind die Details und noch viel mehr:

Wie wäre es, wenn es immer Lebkuchen-Herzen und Spekulatius im Supermarkt gäbe? Nicht erstrebenswert: Nur ganze zwei Prozent der jüngst befragten Erwachsenen in Deutschland wünschen sich das.

Eine knapp 65 Meter hohe Douglasie, die 1950 in einem Einkaufszentrum im amerikanischen Seattle stand, gilt bis heute als der höchste Weihnachtsbaum der Welt, so das Guinness-Buch der Rekorde.

Gans im Ofen, Weihnachtsbeleuchtung an, Fernseher läuft. Droht der Blackout? Nein. Ein „möglicherweise höherer Stromverbrauch über die Weihnachtstage“ werde durch geringeren Verbrauch in der Industrie überkompensiert, so der zuständige Bundesverband.

Die historisch belegte Volkszählung des Quirinius im Lukas-Evangelium passt zeitlich nicht zu anderen Bezügen in der Weihnachtsgeschichte. Nicht schlimm, so die Theologie. Für sie zählt allein die Symbolik.

Aus manchem Fenster leuchtet in der Weihnachtszeit ein Stern mit besonderer Geometrie: ein Herrnhuter Stern. Die Idee dazu entstand im 19. Jahrhundert in einem Internat der Herrnhuter Brüdergemeinde.

Der Weihnachtsmann und die Werbekampagne

Hat Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden? Nein. Das rot-weiße Gewand geht tatsächlich auf eine Werbekampagne des Unternehmens zurück. Aber die Figur gab es in Deutschland bereits im 19. Jahrhundert.

Die Blätter in „O Tannenbaum“ sind meist grün, doch in manchen Versionen treu. Diese Formulierung stammt aus einer Liebesweise vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Einige Jahre später ergänzte ein Dichter sie und machte ein Weihnachtslied daraus.

Post für den Weihnachtsmann? Kann man in Deutschland etwa nach Himmelpfort schicken. Santa Claus' offizielle Postfiliale findet man nahe dem finnischen Rovaniemi am Polarkreis.

Das thüringische Lauscha ist bekannt für sein Glasbläser-Handwerk, besonders für mundgeblasenen Weihnachtsbaumschmuck. Dessen Herstellung gehört seit 2021 zum immateriellen Kulturerbe der Unesco.

Die Besatzung der amerikanischen Apollo-8-Mission sendete am 24. Dezember 1968 live Weihnachtsgrüße aus der Umlaufbahn des Mondes. Der Großteil der Botschaft bestand darin, dass die drei Astronauten das biblische Buch Genesis zur Erschaffung der Erde zitierten.

Auf der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean laufen jedes Jahr Millionen Rote Landkrabben vom Inneren ihrer Heimatinsel zur Küste, wo sie sich paaren. Sie werden auch Weihnachtsinsel-Krabben genannt.

Atomkraftwerke und Saugbläser

In Loriots Sketch-Klassiker „Weihnachten bei Hoppenstedts“ bekommt Kind Dicki ein Spielzeug-Atomkraftwerk, Mutter einen „Saugblaser Heinzelmann“, Vater diverse Krawatten und Opa einen Plattenspieler.

Bing Crosbys Version von „White Christmas“ (Komponist war Irving Berlin) gilt als meistverkaufte Single. Geschätzte 50 Millionen Mal wurde sie laut Guinness-Buch bis zum Jahr 2012 gekauft.

War der 14-Millionen-Euro-Weihnachtsbaum in einem Hotel im spanischen Marbella der teuerste der Welt? Im Guinness-Buch landete die exklusiv geschmückte Kreation der Designerin Debbie Wingham (bislang) nicht.

Johann Sebastian Bach „parodierte“ in seinem Weihnachtsoratorium. Nein, er machte sich dabei nicht über etwas lustig. Im Barock bedeutete das vielmehr: Bach verwendete darin Stücke, die er für frühere Werke komponiert hatte.

In Rot steht der Weihnachtsstern auf vielen Fensterbrettern. Die auffälligen farbigen Teile sind keine Blüten, sondern Hochblätter - Blätter oberhalb der normalen, die in Farbe und Form abweichen.

I'm dreaming of a white...“ genau, das mit dem Schnee bleibt im deutschen Flachland oft ein Traum. Schuld daran ist regelmäßig milde atlantische Luft rund ums Fest, erklärt der Deutsche Wetterdienst.

Berühmtes Rentier

Der rotnasige Rudolf, das wohl bekannteste Rentier der Welt, wurde als Protagonist für das Weihnachts-Malbuch eines amerikanischen Kaufhauses im Jahr 1939 erschaffen.

Stollen - ein typisch deutsches Weihnachtsgebäck. Auch der Rekord für den längsten der Welt geht an ein deutsches Unternehmen. Doch gebacken wurde der gut 72 Meter lange Hefekoloss in den Niederlanden.

Das letzte traditionelle Lametta aus Stanniol, also aus dünner Zinnfolie, wurde in Deutschland 2015 produziert. Zuletzt waren es jährlich nur noch ein paar Hundert Kilo, so der Hersteller damals.

Die einen lieben es, die anderen hassen es: „Last Christmas“ von Wham! aus dem Jahr 1984. Das Video dazu wurde im Schweizer Alpen-Ort Saas-Fee gedreht. Die Crew wollte dort mit der Stretch-Limousine herumfahren - doch daraus wurde nix: Der Ort war und ist autofrei.

Der beliebteste Weihnachtsbaum in Deutschland trägt seinen Namen als Erinnerung an den finnischen Biologen Alexander von Nordmann. Die Samen der hierzulande angebauten Bäume stammen meist aus Georgien.

„Stille Nacht, heilige Nacht“ wurde zum ersten Mal in einer Kirche im österreichischen Oberndorf gesungen. An deren Stelle steht seit gut 80 Jahren eine Kapelle, zu der vor allem Touristen aus Asien pilgern.

Am zweiten Feiertag ist alles vorbei? Nicht aus kirchlicher Sicht: Liturgisch gesehen endet die Weihnachtszeit bei den Katholiken am Sonntag nach Epiphanias (6. Januar), in der evangelischen Kirche sogar einige Sonntage später.