Ziemlich rot, was hier zu sehen ist. Doch damit ist es inzwischen vorbei. Weil sie nicht mehr gebraucht wird, wurde eine digitale Anwendung in den Schlafmodus versetzt, die roten Warnungen werden nicht mehr zu sehen sein. Wir wollen heute von Ihnen wissen: Was wurde zum 1. Juni inaktiv gestellt?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Vor einer Woche suchten wir einen Teddybär, das Maskottchen des Unternehmens Pustefix, das vor 75 Jahren gegründet wurde. Der Preis geht an Gunter Knarr in Offenbach. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.