Diese Kamera starrt dich an!

Kameras und Mikros sind selbst in den eigenen vier Wänden so alltäglich geworden, dass man sie kaum noch bemerkt. Handys, Fernseher, Haushaltsgeräte, Fernsteuerungen, sogar Spielzeug: Überall stecken künstliche Augen und Ohren, die die Bewegungen und Gespräche ihrer Besitzer verfolgen und bisweilen sogar aufzeichnen. Banal ist das nicht.

„Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass wir tagtäglich von wahrnehmenden Geräten umgeben sind. Da stellt sich die Frage, was das mit uns macht“, sagt Marc Teyssier von der Forschungsgruppe Human-Computer Interaction an der Uni Saarbrücken. Um diesem Denkprozess auf die Sprünge zu helfen, hat der Designer mit der Informatikerin Marion Koelle „Eyecam“ entwickelt. Die Webcam sieht nicht nur aus wie das menschliche Auge, sie verhält sich auch so. Eyecam kann beispielsweise die Lider öffnen und schließen, blinzeln, die Braue hochziehen, freudig gucken oder durchdringend glotzen.

Da kann es dem Betrachter mulmig werden, und das soll es auch. Eyecam lenke den Blick darauf, „wie wir heute, aber auch in Zukunft mit technischen Geräten interagieren“ wollen, sagt Teyssier. Klar ist: Würden alle versteckten Kameras so naturgetreu aus der Wäsche schauen, die meisten wären wohl ausgeschaltet.