In Washington empfängt Melania Trump internationale Gäste – diesmal begleitet von einem humanoiden Roboter, der mehrere Sprachen spricht.

Dass Roboter und künstliche Intelligenzen einmal die Herrschaft übernehmen, ist angesichts der erstaunlichen technologischen Entwicklung derzeit ein gängiges Schreckensszenario. Jetzt hat es ein Androide schon mal ins Zentrum der Macht geschafft. Die First Lady der USA, Melania Trump, brachte einen menschenähnlichen Roboter als Überraschungsgast ins Weiße Haus. Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump schritt am Mittwoch mit dem „Figure 3“ genannten Androiden über den roten Teppich in einen Empfangsraum.

Der erstaunliche Auftritt war Bestandteil einer von Melania organisierten Veranstaltung zur Bildung und zum Schutz von Kindern im digitalen Zeitalter. „Figure 3“ kann gehen und sprechen – und stellte dies auch gleich unter Beweis. „Danke an die First Lady Melania Trump für die Einladung“, sagte er. Er begrüßte sodann internationale Gäste, darunter auch Brigitte Macron, höflich in mehreren Sprachen.

Die First Lady erklärte, es handele sich zweifelsohne um den ersten ins Weiße Haus eingeladenen, in den USA hergestellten Androiden. Die 55-Jährige verwies darauf, dass menschenähnliche Roboter künftig auch in der Bildung und Erziehung von Kindern zum Einsatz kommen könnten. „Stellen Sie sich einen androiden Ausbilder namens Platon vor“, sagte sie, der unmittelbar klassische Kultur vermittele. Dadurch könnten Kinder „kritisches und unabhängiges Denken“ lernen.

Allzweck-Werkzeug für den Alltag

„Figure 3“ kommt von der US-Firma Helix und wurde im Oktober als Allzweck-Roboter für den Alltag präsentiert: Er erledige mithilfe künstlicher Intelligenz autonom ganz praktische Aufgaben wie Wäsche waschen, putzen und den Abwasch . Man könne mit ihm interagieren wie mit einem Menschen. Die Hersteller versprechen diverse Schutzmechanismen gegen Fehlfunktionen. Und wenn man jetzt an den aktuellen Herrn im Weißen Haus denkt, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn der Androide die Dinge dort in die Hand nähme.