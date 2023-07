In ihrer Freizeit stellen sich gerade Deutsche gerne kniffligen Aufgaben. Freiwillig. Rätselexperte Stefan Heine kann erklären, weshalb dies auch in digitalen Zeiten so bleibt.

„Rätsel sind etwa so alt wie der Mensch selbst“, schreibt Stefan Heine in seinem Buch „Ich rätsle, also bin ich“. Heine muss es wissen: Er ist einer der bekanntesten Rätselmacher in Deutschland – einem Land, in dem Denksport als besonders beliebt gilt. Zehn Millionen Menschen hierzulande lösen in ihrer Freizeit laut Umfragen häufig Rätsel.

Damit liegt das Rätseln auf Platz fünf der beliebtesten Hobbys – vor Wandern und Joggen, vor Computerspielen und Basteln. Im Gegensatz zu verbreiteten Vorstellungen sei das Rätseln, betont Heine, kein Alte-Leute-Trend: Ein Drittel der jungen Erwachsenen löse mindestens einmal monatlich Rätsel.

Der Gesundheit förderlich

Ob sich gar die Hirnleistung auf diese Art steigern lässt, sorgt immer wieder für Diskussionen. Heine verweist auf Studien, denen zufolge Kreuzworträtsel sogar eine Rückbildung von bereits ausgebrochenen Alzheimer-Erkrankungen bewirkt hätten. Der Gesundheit förderlich sei offenbar die Kombination aus dem Abrufen von Wissen, dem Grübeln, welches Wort passen könnte, und dem logischen Nachdenken.

Gehirn-Jogging sei lange belächelt worden, sagt der Rätselmacher. „Das Nachdenken über logische Rätsel oder auch Wortspiele lässt sich jedoch auf andere Bereiche übertragen.“ Dazu gehöre die Fähigkeit, eine Aufgabe aus mehreren Perspektiven zu beleuchten. „Das hat viel mit Kreativität zu tun“, ist sich Heine sicher.

Auch gegen Stress, unter dem eine zunehmende Anzahl von Menschen ihrer eigenen Aussage nach leidet, könne Rätseln etwas ausrichten, weiß Heine zu berichten. Aus einem ganz praktischen Grund: Wer über das passende Wort sinniere oder Formen ineinander schiebe, denke in diesem Moment nicht an Alltagssorgen.

Perfektes Abendritual

Für das Nichtstun sei der Mensch eben nicht gemacht, betont Heine. Das merke man schon daran, dass weniges derart schwerfalle wie einige Minuten tatenlos dazusitzen. „Rätsel helfen uns, Zeit totzuschlagen.“ Wer sich darin vertiefe, könne sogar in einen Flow kommen, also: in einer Tätigkeit ganz aufgehen, vertieft und zugleich konzentriert sein. So jedenfalls wird in der Psychologie das beschrieben, was Menschen meinen, wenn sie sagen: „Ich war richtig im Flow.“

Als erster hat der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi dieses Phänomen erforscht. Der 2021 gestorbene Experte sprach vom „freiwilligen Bemühen, etwas Schwieriges und etwas Wertvolles zu erreichen“. Heine nennt diesen Zustand den schmalen Grad zwischen Unter- und Überforderung. „Also eine Aufgabe zu haben, die uns nicht langweilt, aber auch nicht frustriert.“ Deshalb, so führt er aus, seien Rätsel das perfekte Abendritual. Diese Tätigkeit „fährt uns langsam runter“.

Meist geduldiger

Der Rätselexperte geht sogar noch einen Schritt weiter: Rätsel könnten den Blick auf den Alltag verändern – und damit das praktische Leben. „So ziemlich jedes Alltagsproblem ließe sich viel leichter lösen, wenn wir es zum Beispiel als Puzzle betrachten“, schreibt Stefan Heine. Das Wort „Problem“ klinge bleischwer – das Wort „Puzzle“ dagegen leicht. Auffallend sei, dass Menschen bei Puzzles oder bei Ratespielen meist geduldiger seien als im Alltag.

Offenbar kann deshalb die Digitalisierung des Alltags, aber auch der Spielewelt, der Beschäftigung mit dem althergebrachten analogen Rätsel nichts anhaben. In der Corona-Zeit jedenfalls stiegen die Umsätze bei Rätselheften und -büchern.