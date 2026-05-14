Jahrzehntelang wurde in Mexiko-Stadt mehr Grundwasser abgepumpt, als nachfließen konnte. Nun warnen Forscher: Die Riesenstadt sinkt immer schneller ab.

Wer in Mexiko-Stadt lebt, für den gehören schiefe Häuser, wellenförmig verlaufende Straßen und Risse in den Fassaden zum Stadtbild. Vor allem nahe dem Stadtzentrum und in den hippen Vierteln wie der Roma sind unzählige Gebäude beschädigt. Diese „Narben“ sind oft das Resultat einer gefährlichen Entwicklung, die vor mehr als 100 Jahren begann: Die 22-Millionen-Metropole versinkt langsam aber sicher im Untergrund, denn Mexiko-Stadt ist zwar nicht auf Sand, aber dafür auf Lehm gebaut.

Neu ist das weder für Wissenschaftler noch Einwohner der zweitgrößten Stadt Lateinamerikas – aber aktuelle Daten alarmieren, weil sich das langsame Verschwinden der Metropole im Erdreich beschleunigt. Laut Satellitenaufnahmen der Weltraumagenturen Nasa ( USA) und ISRO ( Indien) versinken Teile von Mexiko-Stadt um mehr als zwei Zentimeter pro Monat im Untergrund, also 24 Zentimeter pro Jahr. In den am stärksten betroffenen Gebieten gibt der Boden gar um mehr als 40 Zentimeter pro Jahr nach. Rund um den Internationalen Flughafen sackt die Erdoberfläche mit mehr als einem halben Meter besonders schnell ab.

Schiefe Kirchtürme

Das Phänomen ist so alt wie die Stadt selbst. Dort wo heute das historische Zentrum der Stadt steht, das die UN-Kulturorganisation Unesco 1987 zum Weltkulturerbe erklärt hat, gründeten die Azteken um das Jahr 1370 auf dem flachen sumpfigen Texcoco-See die Siedlung Tenochtitlán, den Vorläufer Mexiko-Stadts. Als dann die spanischen Invasoren kamen, legten sie den See trocken und begannen mit der Errichtung von dem, was heute Mexiko-Stadt ist. Inzwischen weiß man: Es war keine kluge Ortswahl.

Längst ist der Untergrund nicht mehr lehmig-feucht, sondern durch die Jahrzehnte des Wasserraubbaus trocken und porös. Und die dichte und massive Bebauung tut ein Übriges. So muss man gar nicht lange suchen, um in der historischen Altstadt Risse im Gemäuer und schiefe Kirchtürme zu entdecken. Touristen schauen oft verwundert von weitem auf die große Kathedrale am Hauptplatz Zócalo, einem der Wahrzeichen der Stadt – und bestaunen, wie sehr der rechte Teil der riesigen Kirche im Boden zu versinken scheint. Seit vielen Jahren stützt die Kathedrale eine Art unterirdisches Korsett.

Hauptursache für das allmähliche Versinken im Erdboden ist die sogenannte Übernutzung des Grundwassers zusammen mit den geologischen Gegebenheiten der Stadt und der massiven und dichten Bebauung. Rund sechs Milliarden Liter Wasser täglich schluckt die Hauptstadt. Fast zwei Drittel kommen aus Tiefenbrunnen. Mehr als 2000 Pumpen verteilt über das ganze Stadtgebiet saugen jeden Tag Hunderte Millionen Liter Wasser immer tiefer unter der Betonwüste hervor.

Geologen und Architekten warnen

Manche Pumpen schürfen bis zu 250 Meter tief nach dem blauen Gold. Rund 35 Prozent des Wasserbedarfs werden über das Stausystem Cutzamala im Bundesstaat Mexiko herbeigeschafft, aus mehr als 150 Kilometer Entfernung über mehrere Bergketten hinweg. Lediglich zehn Prozent seines Bedarfs deckt Mexiko-Stadt aus Oberflächenwasser wie Flüssen oder Regenwasser. Geologen und Architekten warnen bereits seit Jahren vergeblich, dass der Raubbau an der Substanz der Stadt ihr eines Tages den Garaus machen könnte.

Denn mit jedem Liter, der aus dem Boden geholt wird, gräbt sich die Stadt buchstäblich selbst das Wasser ab. Um durchschnittlich neun Meter ist die Riesenstadt im vergangenen Jahrhundert abgesackt. An manchen Stellen, wo früher Wasserpumpen ebenerdig im Einsatz waren, ragen sie heute hoch wie Laternenmaste aus dem Asphalt. In Iztapalapa, einem Stadtbezirk mit nahezu zwei Millionen Einwohnern, senkt sich der Boden nicht nur ab, sondern bricht auch auf, wodurch Risse entstehen, die sich durch Häuser und Straßen ziehen. Andere Stadtteile sind hochwassergefährdet, da der Boden unter den Grundwasserspiegel gesunken ist.

Unbewohnbarkeit droht

Wenn nicht umgesteuert werde, würden die städtische Infrastruktur und Dienstleistungen vom Verkehr bis zur Wasserversorgung zunehmend betroffen sein, warnt Enrique Cabral, Geologe an der Nationalen Autonomen Universität (UNAM). „Schnelle Bodensenkungen können Verwerfungen, Risse und Hohlräume im Untergrund verursachen, wodurch die kritische Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen wird.“

Neben den Wohnhäusern seien besonders U-Bahn-Linien, Entwässerungssysteme und Verkehrswege in Gefahr. „Langfristig gefährdet das fortschreitende Absinken der Stadtoberfläche auch die Trinkwasserversorgung“, unterstreicht Cabral. Andere Geologen warnen sogar davor, dass besonders betroffene Viertel von Mexiko-Stadt mittelfristig unbewohnbar würden, etwa wenn dort die zentralen Infrastrukturen zusammenbrechen.

Lesen Sie auch: Tod von „El Mencho“: Mexiko versinkt im Chaos