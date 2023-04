Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Buckingham-Palast in London ist seit der Thronbesteigung von Queen Victoria 1837 die offizielle Residenz der britischen Monarchen. Jetzt hat Elizabeth II. entschieden, dass sie nicht mehr in dem Prachtbau leben will. Das hat mit einer Großbaustelle zu tun.

Als die Corona-Pandemie ausbrach, zog sich Queen Elizabeth im März 2020 mit ihrem Prinzgemahl Philip nach Windsor Castle zurück, eine mehr als tausend Jahre alte Burg westlich von London. Mit ihren