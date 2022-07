Das Walross Freya, das in Norwegen für Aufsehen sorgt, ist erneut im Fjord vor Oslo aufgetaucht. Es sei von der Polizei am Dienstag in der Bucht Frognerkilen beobachtet worden, teilte die norwegische Fischereidirektion mit. Die Behörde bat darum, Rücksicht zu nehmen und Abstand zu dem knapp 600 Kilogramm schweren Weibchen zu halten. Frognerkilen liegt wenige Kilometer westlich vom Stadtzentrum von Oslo. Freya war dort bereits in der vergangenen Woche gesichtet worden, wie sie es sich in der Sonne auf einem Boot gemütlich machte. Am Wochenende wurde das Wildtier weiter südwestlich beobachtet, wie Aufnahmen des norwegischen Rundfunks zeigten. Walrosse leben normalerweise viel weiter nördlich in arktischen Gewässern. Mit Blick auf eine entsprechende Debatte in norwegischen Medien machte die Fischereidirektion klar, dass nicht in Frage komme, Freya einzuschläfern. „Walrosse sind wilde, geschützte und auf der Roten Liste stehende Tiere. Das bedeutet, dass die Tötung die letzte Option ist.“