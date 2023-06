Das Feuer ist noch nicht erloschen. Doch aufgekommener Regen am Samstagabend hat der Feuerwehr ein wenig bei den Löscharbeiten geholfen. Wie geht es jetzt weiter?

Jüterbog (dpa) - Die am Freitag ausgerufene Großschadenslage beim Waldbrand bei Jüterbog südlich von Berlin ist aufgehoben worden. Die Lage habe sich am Sonntag entspannt, teilte Silvio Kahle, ein Sprecher der Einsatzleitung des Landkreises Teltow-Fläming, mit. Am Freitag hatte mit Ausrufung der Großschadenslage der Landkreis die Einsatzleitung übernommen. Mit der Aufhebung am Sonntagnachmittag gehe die Einsatzleitung laut dem Sprecher wieder an die Stadt Jüterbog.

Zur Entspannung der Lage habe der am Samstagabend aufgekommene Regen besonders im nördlichen Bereich der betroffenen Fläche beigetragen. «Das Wetter und die Löschmaßnahmen zeigten Wirkung», sagte der Sprecher am Sonntagmorgen. Am Sonntag unterstützten erneut zwei Hubschrauber die Löscharbeiten aus der Luft. Am Nachmittag wurde die Fläche, auch mithilfe einer Drohne, erneut begutachtet. Die gesamte betroffene Fläche umfasst den Angaben zufolge derzeit rund 733 Hektar. Gefahr für umliegende Ortschaften besteht laut Einsatzleitung nicht.

Auf dem munitionsbelasteten Gebiet brennt es seit dem 31. Mai. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht direkt an die Brandherde heran.