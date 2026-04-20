Am Abend hat sich der Wal zeitweilig im flachen Wasser bewegt. Schafft er es aus der Kirchsee-Bucht der Insel Poel heraus? Der Landesumweltminister will mit Nachtsichtgerät vor Ort bleiben.

Wismar (dpa) - Der in einer flachen Bucht der Ostsee-Insel Poel gestrandete Buckelwal hat sich am Abend in Richtung Fahrrinne bewegt, ist in der Dämmerung dann aber wieder zur Ruhe gekommen. Dies war in Livestreams von Medien zu sehen. Die Helfer hoffen indes weiter, dass er es bis ins tiefe Wasser schafft und dann den Weg aus der Bucht herausfindet.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) verweist auf den erwarteten steigenden Wasserstand. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) entschied sich, die Nacht vor Ort auf einem Fischereiaufsichtsboot zu verbringen. Er wolle mit einem Nachtsichtgerät beobachten, was weiter passiere, sagte er. An Schlaf werde nicht zu denken sein, aber er sei hart im Nehmen. Er habe in den vergangenen Wochen überhaupt wenig geschlafen.

Bereits seit rund drei Wochen ist der Buckelwal in der Kirchsee-Bucht. Nachdem er tagelang im bauchtiefen Wasser festlag, schwamm er am Morgen plötzlich los. Nach zwei Stunden blieb er jedoch am Ausgang der Bucht wieder im flachen Wasser liegen, unweit der Fahrrinne.

Wasserstand soll in der Nacht sinken

Mit eigenen Bewegungen gelangte er am Abend bis auf einige Meter an die Fahrrinne heran. Helfer hatten zuvor Schlick unter dem Tier weggeblasen, um ihm den Start zu erleichtern. Es ist ein Kampf gegen die Zeit: In der Nacht soll der Wasserstand sinken.

Zunächst schlug der Wal immer wieder die falsche Richtung ein. Foto: Jens Büttner/dpa

Der Buckelwal wechselte immer wieder die Richtung. Foto: Jens Büttner/dpa

Zunächst schlug er die falsche Richtung ein. Foto: Jens Büttner/dpa

Sinkende Wasserstände bedeuten ein großes Risiko für den Wal (Archivbild). Foto: Marcus Brandt/dpa

Von einem Flugzeug aus sind der Buckelwal und die Tücher auf seinem Rücken gut zu sehen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Arbeitsgerät stand schon für einen Transportversuch parat. Foto: Stefan Sauer/dpa

Ist der Wal desorientiert - oder will er in flaches Wasser? Foto: Jens Büttner/dpa

Damit gerät auch der Plan der privaten Rettungsinitiative ins Wanken (Archivbild). Foto: Stefan Sauer/dpa

Nach rund zwei Stunden verharrte der Wal wieder, diesmal am Ausgang des Kirchsees. Foto: Jens Büttner/dpa

Später schien es so, als ob er erneut festsitzt. Foto: Jens Büttner/dpa

Unterdessen erkrankte die Tierärztin der privaten Rettungsinitiative, Janine Bahr-van Gemmert, wie Backhaus bestätigte. Sie wurde demnach ins Krankenhaus gebracht.