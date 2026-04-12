Wo ist eigentlich Daphne Bridgerton hin? Die älteste Tochter der beliebten Serienfamilie im Netflix-Hit «Bridgerton» ist nach Staffel 2 verschwunden. Schauspielerin Phoebe Dynevor hat sich geäußert.

Berlin (dpa) - Im Serienhit «Bridgerton» war Phoebe Dynevor die Hauptdarstellerin der Auftaktstaffel. Nach kurzem Erscheinen auch in der zweiten Staffel als «Daphne Bridgerton» scheint Dynevor die Serie verlassen zu haben. Die britische Schauspielerin taucht weder in der dritten noch in der aktuellen vierten Staffel des Netflix-Erfolgs auf. Fans rätseln seit längerem: Was ist passiert?

Auf die Frage, ob sie sich entschieden habe, die Show zu verlassen, antwortete Dynevor nun in einem Video-Interview des Entertainmentportals «Collider» mit «Nein». Und die 30-Jährige ergänzte: «Ich kann nur für mich selbst sprechen: Ich würde jederzeit zurückkehren, wenn ich gefragt würde.» Aber sie wurde bislang nicht angerufen, sagt sie in einem auf Instagram veröffentlichten Auszug des Interviews.

Liebeswirren und Bälle in der britischen High Society

«Bridgerton» zählt zu den Aushängeschildern des Streamingdienstes Netflix und zu den meistgestreamten englischsprachigen Serien. Die von Chris Van Dusen geschaffene und von Shonda Rhimes produzierte Serie spielt in einem fiktiven London des 19. Jahrhunderts.

Es geht um Liebeswirren und Bälle in der britischen High Society, die von der mysteriösen Autorin Lady Whistledown beobachtet und kommentiert werden. Die Serie beruht auf einer Romanreihe der amerikanischen Autorin Julia Quinn.

Sie waren in der vierten Staffel verliebt: Benedict Bridgerton (Luke Thompson) und Sophie Baek (Yerin Ha). (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/dpa

Im Mittelpunkt der Handlung steht die reiche Familie Bridgerton. Jede Staffel hat einen Spross im Fokus - in Staffel eins war es die älteste Tochter Daphne Bridgerton, gespielt von Phoebe Dynevor. Zum Jahresbeginn kam in der vierten Staffel die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton (Luke Thompson) und Sophie Baek (Yerin Ha) dran.

In Staffel fünf ist Francesca dran

Ende März bestätigte der Streaminganbieter Netflix den Produktionsstart für die nächsten Episoden: In Staffel fünf wird die Liebesgeschichte von Bridgerton-Spross Francesca (Hannah Dodd) und Michaela (Masali Baduza) erzählt. Ein Sendedatum ist noch nicht bekannt.