Eine 56 Jahre alte Frau ist in der US-Metropole New York in einen offenen Versorgungsschacht gestürzt und gestorben.

Der Unfall ereignete sich bereits am späten Montagabend an der Fifth Avenue in Midtown Manhattan vor dem bekannten Cartier-Gebäude. Nach Angaben der Polizei fiel die Frau beim Aussteigen aus ihrem geparkten Wagen in den ungesicherten Schacht. Die 56-Jährige wurde demnach kurz vor Mitternacht bewusstlos und nicht ansprechbar in rund drei Metern Tiefe gefunden. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten sie aus dem Schacht und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort wurde sie später für tot erklärt.

Der Energieversorger Con Edison teilte mit, Videoaufnahmen deuteten darauf hin, dass ein Lastwagen den schweren Deckel des Schachts kurz vor dem Unfall verschoben habe. Demnach sei ein mehrachsiger Lkw etwa zwölf Minuten vor dem Sturz über den Bereich gefahren. Der Deckel wurde später mehrere Meter entfernt gefunden.

Zeugen berichteten US-Medien zufolge, die Frau habe nach dem Sturz um Hilfe gerufen. Passanten hätten auch versucht, zu ihr hinunterzugelangen, bevor Rettungskräfte eintrafen. Nach Angaben eines Zeugen sei das Loch aber zu tief gewesen, um die Frau ohne Ausrüstung erreichen zu können. Nach Angaben der Stadt hatte Con Edison für den Bereich eine Arbeitsgenehmigung, obwohl dort zum Zeitpunkt des Unglücks keine Arbeiten stattfanden.