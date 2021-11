Am 29. November 1971 wird Aldi-Mitgründer Theo Albrecht entführt. Erst mehr als zwei Wochen später kommt er gegen ein hohes Lösegeld frei. Eine Zäsur im Leben der Milliardärsfamilie und auch heute noch ein schwieriges Thema.

Die Entführung von Aldi-Mitgründer Theo Albrecht ist immer noch einer der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nach 17 Tagen Gefangenschaft kommt der damals 49-jährige Firmenchef von Aldi Nord gegen Zahlung von sieben Millionen Mark frei – eine zu dieser Zeit enorme Summe. Überbracht wird das Geld nach zähen Verhandlungen mit den Entführern, die sich per Brief oder Telefon meldeten, vom damaligen Ruhrbischof Franz Hengsbach. Er erklärt sich bereit, am 16. Dezember auf einem dunklen Feldweg in Breitscheid bei Düsseldorf das Lösegeld in zwei Koffern zu übergeben. Wie mit den Kidnappern vereinbart, bleibt Theo Albrecht noch 24 Stunden in der Obhut des Bischofes, ehe er am 17. Dezember körperlich unversehrt zu seiner Familie zurückkehrt.

Aldi kennt jeder, über die Familie Albrecht weiß man wenig bis nichts. Und von den damaligen Protagonisten lebt ein halbes Jahrhundert später fast niemand mehr. Der Entführte, der das Aldi-Imperium (Aldi steht für Albrecht Discount) mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Karl nach dem Zweiten Weltkrieg aus einem kleinen Lebensmittelladen der Mutter in Essen aufbaute, stirbt im Juli 2010 im Alter von 88 Jahren.

Verbrecher schnell gefasst

Beigesetzt wird Theo Albrecht nach einem extrem zurückgezogenen Leben in aller Stille auf dem Friedhof im noblen Essener Stadtteil Bredeney – noch bevor die Öffentlichkeit von seinem Tod erfährt. Sein Geburtsort Essen wird erst nach seinem Ableben bekannt, lange ungewiss ist auch sein Geburtstag, der heute meist mit dem 28. März 1922 angegeben wird. Aber auch der 13. März kursiert lange.

Theos Bruder Karl stirbt 2014, Franz Kardinal Hengsbach schon 1991. Auch die beiden Entführer, ein damals 47 Jahre alter Düsseldorfer Rechtsanwalt mit hohen Spielschulden und ein mehrfach vorbestrafter Tresorknacker (39), leben nicht mehr. Die Verbrecher werden nach der Tat schnell gefasst und später vom Essener Landgericht zu jeweils achteinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Geiselhaft hinter der Schrankwand

Der Anwalt Heinz-Joachim Ollenburg und sein krimineller Komplize Paul Kron (Spitzname „Diamanten-Paule“) lauern ihrem Opfer vor der damaligen Konzernzentrale in Herten auf und verschleppen Albrecht, als er aus dem Auto steigt. Angeblich wollen sie eigentlich den älteren Bruder Karl entführen, doch der ist immer mit Chauffeur unterwegs.

Einblicke in den Entführungsfall liefert 2018 das Dokudrama „Die Aldi-Brüder“ von Regisseur Raymond Ley. „Die Entführung stellt eine Zäsur im Leben der Familie dar“, heißt es zu dem Film. Schauspieler Arnd Klawitter verkörpert darin Theo Albrecht. Grimme-Preisträger Ley bekommt für sein Werk Einblicke in die Gerichtsakten. Die Geiselhaft hinter einer Schrankwand in der Düsseldorfer Kanzlei inszeniert Ley als eine Art Kammerspiel, in dem Albrecht mit dem jovial-großspurigen Anwalt um die Lösegeldsumme feilscht: „Ich taxiere den Wert meines Lebens auf 500.000 Mark“, soll Albrecht zu Ollenburg gesagt haben.

Sekt und Schnaps für die Sonderkommission

Der als sehr sparsam geltende Albrecht rückt nach dem Entführungsdrama nur noch einmal größer ins Licht der Öffentlichkeit, als er 1979 vor dem Finanzgericht Münster erfolglos klagt. Er will die Lösegeldsumme als Betriebsausgabe absetzen. Die Richter erklären die Entführung aber zur Privatsache, so dass nur der verschwundene Teil des Lösegelds als außergewöhnliche Belastung bei der Steuererklärung geltend gemacht werden kann. Viele Jahre lang gelten die Albrecht-Brüder mit einem Vermögen von geschätzt rund 17 Milliarden Euro als die reichsten Deutschen.

Mit seiner Frau Cäcilie hat Theo Albrecht zwei Söhne. Nach dem Tod von Berthold 2012 ist der drei Jahre ältere Theo Albrecht jun. quasi der einzig verbliebene Familien-Zeitzeuge der Entführung. Er ist laut Unternehmenssprecher damals 20 und heute 70 Jahre alt. Über die Entführung seines Vaters mag er auf Anfrage nicht sprechen.

Die Essener Polizei gründet seinerzeit eine Sonderkommission mit mehr als 160 Ermittlern für die bis dato größte Fahndung in der Bundesrepublik. Jeder Stein wird umgedreht, jedem Hinweis nachgegangen. Bei den Beamten, die mehr als 10.000 Überstunden ansammeln, bedankt sich Albrecht nach seiner Freilassung mit 120 Flaschen Sekt, zwei Fässern Bier und zwölf Flaschen Schnaps.