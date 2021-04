Oft denkt man gar nicht darüber nach, was man im Internet nachschaut. Das trifft auch auf Verbrecher zu. Für die Polizei kann das hilfreich sein. So mancher Kriminelle versucht aber auch, falsche Fährten zu legen.

Wann kommt der nächste Bus? Wie entfernt man am besten Öl-Flecken aus der Kleidung? Ein Griff zum Smartphone und schon hat man die Antwort. Oft stöbert man viele Male am Tag im Internet, ganz selbstverständlich und manchmal schon fast unbewusst. Und davor sind auch Verbrecherinnen und Verbrecher nicht gefeit. Die Arbeit der Ermittler verändert das erheblich.„Es finden sich immer mehr Beweismittel in der digitalen Welt“, sagt Fabian Puchelt vom Bayerischen Landeskriminalamt. Das zeigt sich auch in Gerichtsprozessen, in denen virtuelle Spuren dazu beitragen können, Verdächtige zu überführen.

Ein paar Beispiele: Der inzwischen wegen Mordes verurteilte Verlobte der getöteten Regensburger Studentin Maria Baumer suchte im Internet nach dem perfekten Mord und der tödlichen Dosis eines Beruhigungsmittels.

Eigene Tat gegoogelt?

In einem anderen Fall vor dem Nürnberger Landgericht informierte sich ein Angeklagter im Internet über tödliche Stichverletzungen, bevor er einen Nebenbuhler erstach.

In Hamburg googelte eine Angeklagte nach einem Messerangriff auf eine alte Frau nur fünf Stunden nach der Tat „Tote Rentnerin Wohnung Hamburg“ – Details, die wahrscheinlich nur die Täterin wissen konnte.

Mobiltelefone und Computer sicherzustellen gehört für die Polizei bei vielen Straftaten mittlerweile zum Alltag. Für Mordermittler wie Frank Engelhardt vom Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg ist das Segen und Fluch zugleich, wie er sagt. Tausende von Daten gilt es oft auszuwerten.

„Nadel im Heuhaufen“

„Man kann daraus viele Indizien ziehen“, sagt er. Bei vielen Apps seien zum Beispiel Ortungsdienste notwendig, so dass man sehen könne, ob jemand in der Nähe des Tatortes war. Die Kontakte könnten verraten, ob Opfer und Verdächtige sich möglicherweise kannten. Auch Chat-Verläufe und Suchanfragen könnten einen Verdacht untermauern.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Engelhardt bei der Polizei, 15 Jahre davon im Bereich Todesermittlungen. Seine Arbeit hat sich in der Zeit stark gewandelt. „Heute kann mir das Handy erste Anhaltspunkte liefern. Früher hat man auch mal einen ganzen Straßenzug befragt, ob jemand etwas gesehen hat.“ Aber: „Die Datenfülle ist eine Herausforderung. Das kann dann zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden“, sagt Puchelt.

Fälschungen fallen auf

Voraussetzung ist natürlich, dass die IT-Forensiker der Polizei an die Daten überhaupt herankommen. Eine Hürde sei die Verschlüsselungssoftware der Smartphone-Hersteller, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Goger von der Zentralstelle Cybercrime in Bamberg. Wenn die Besitzerinnen und Besitzer der sichergestellten Smartphones ihre Zugangsdaten nicht verraten oder die Polizei diese nicht irgendwo notiert findet, müssen die IT-Spezialisten versuchen, sie zu knacken. „Das ist eine Herausforderung“, sagt Goger.

Es kommt aber auch vor, dass Beschuldigte absichtlich falsche Fährten legten. Dass dies nicht einfach ist, konnte der Erlanger Informatik-Professor Felix Freiling in Experimenten zeigen. Er beauftragte Master-Studierende damit, einen Browser-Verlauf so zu manipulieren, dass es aussieht, als hätte jemand ein Verbrechen begangen. Das Ergebnis finde er sehr beruhigend, sagt Freiling, der die Zentralstelle Cybercrime berät: „In eigentlich allen Fällen sind die Fälschungen aufgefallen.“