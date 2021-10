Mit einer beispiellosen Rettungsaktion per Drohne sollten vier Hunde von der Kanaren-Insel La Palma gerettet werden – doch am Freitag waren die Tiere offenbar verschwunden. Bilder der abgemagerten Hunde, die nach dem Ausbruch des Vulkans in der Bergkette Cumbre Vieja zwischen Lavaströmen eingeschlossen waren, hatten in den vergangenen Tagen im Netz für Furore gesorgt. Nach besorgten Aufrufen von Tierschützern hatte das spanische Drohnen-Unternehmen Aerocameras am Mittwoch eine Rettungsaktion vorbereitet.

Auf Video-Aufnahmen einer Drohne, die die betroffene Ortschaft Todoque am Donnerstag überflog, waren die Hunde jedoch nicht mehr zu sehen. Aerocameras entschied daraufhin am Freitag, den Einsatz zu beenden. Nach einer „gründlichen Inspektion der betreffenden Sperrzone“, hätten die Drohnen „keine Spur von den Tieren gefunden“, erklärte das Unternehmen auf Twitter.

Bereits am Donnerstag hatte Aerocameras mitgeteilt, es habe „Fußspuren von Menschen entdeckt, die das Gebiet betreten haben“, obwohl es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zugänglich war – Experten hatten aufgrund der glühenden Lava sowie der Asche- und Gaswolken eindringlich davon abgeraten, zu Fuß oder per Hubschrauber zu den Tieren zu gelangen.

Die Netzgemeinde rätselte derweil über das Video eines anonymen Nutzers, das in den Online-Netzwerken aufgetaucht ist: Es zeigt Luftaufnahmen des verlassenen Geländes sowie ein weißes Banner mit der Aufschrift „Sei stark, La Palma. Den Hunden geht es gut“. Unterzeichnet war die Botschaft mit „Das A-Team“ – in Anlehnung an eine gleichnamige US-Fernsehserie aus den 80er Jahren.

Die Tierschutzorganisation Leales.org, die Anfang Oktober auf die eingeschlossenen Vierbeiner aufmerksam geworden war, geht eigenen Aussagen zufolge davon aus, dass die Hundebesitzer selbst die Tiere gerettet haben könnten. Ein Bericht in der spanischen Zeitung „El Mundo“ deutet ebenfalls in diese Richtung: Demnach soll der Jäger, dem die Hunde gehören, sich den Umstand zunutze gemacht haben, dass die Lava an der Stelle schon stark abgekühlt ist – und die Tiere zu Fuß herausgeholt haben. Im Internet tauchte am Samstag ein Video auf, das die geretteten Hunde zeigen soll. Die Polizei und die örtlichen Behörden äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Los perros de La Palma están bien, bajo custodia de protectoras de animales locales y veterinarios, como publicó DIARIO ANIMALISTA. Las imágenes se han filtrado, así que publicamos.

Cazadores, basta de mentiras. Los podencos están con animalistas #DONDEESTANLOSPODENCOS pic.twitter.com/R52q2PHQSs — Diario Animalista (@D_Animalista) October 22, 2021

Leales.org hatte zuvor die Versorgung der Tiere mit Wasser und Nahrung per Drohne organisiert. Sie veröffentlichte auch einen Spendenaufruf und sammelte 15.000 Euro an Spendengeldern für die Hunde ein.

Der noch namenlose Vulkan in der Cumbre Vieja, der 15 Kilometer westlich des Flughafens liegt, war am 19. September ausgebrochen. Es handelte sich um den ersten Ausbruch auf der vulkanisch aktiven Insel seit der Teneguía-Eruption vor 50 Jahren an der unbesiedelten Südspitze der Insel, bei der keine Infrastruktur zerstört wurde, aber zwei Menschen an Kohlendioxid erstickten. Damals wurde die Insel um 29 Hektar vergrößert. Riesige Lavamengen fließen bei dem aktuellen Ausbruch in Richtung Meer und zerstörten bereits knapp 900 Hektar Land mitsamt über 2100 Gebäuden. An der Küste hat der Ausbruch die Insel bisher um 36 Hektar vergrößert. Tausende Menschen mussten wegen der Naturkatastrophe ihre Häuser verlassen. Verletzte gab es bislang nicht.