Von der Außenwelt isoliert, liegen schwer kranke Patienten oft wochenlang einsam auf einer Intensivstation. Um auch ihre emotionale Genesung zu fördern, ermöglicht ihnen eine Klinik in Barcelona Familientreffen am Meer – nicht nur zu Corona-Zeiten.

Weiße Wände, Maschinen und Menschen in Schutzkleidung – viel mehr als das bekommen Patienten auf Intensivstationen in der Regel nicht zu sehen. Ibrar Ahmed Iftikhar darf jedoch an seinem 49. Tag auf der Intensivstation das Meer sehen – und dazu seine Familie. Das Personal seines Krankenhauses in Barcelona macht solche Ausflüge im Krankenhausbett und unter strenger medizinischer Überwachung möglich, damit die Patienten nicht den Lebensmut verlieren.

Iftikhar kam wegen einer Lungenentzündung infolge einer Corona-Infektion ins Krankenhaus. Seine Familie durfte ihn während seiner Zeit auf der Intensivstation nicht besuchen. Ihre Freude über das Wiedersehen an der Strandpromenade ist riesig. Seine Frau lässt die Hand des 52-Jährigen gar nicht mehr los. Sein Bruder und seine Schwester streichen ihm liebevoll über das Gesicht.

Ganze Familie in Sorge

Wegen eines Luftröhrenschnitts für seine Beatmung kann der Patient zwar nicht mit seiner Familie sprechen. Er versucht aber dennoch, Worte mit seinen Lippen zu formen, und schenkt seinen Besuchern ein Lächeln.

Iftikhars 18-jähriger Sohn Hussnain zieht seinem Vater die Decke zurecht, als die Meeresbrise auffrischt. Auch für den Jugendlichen ist es ein lang ersehntes Wiedersehen. „Ich war noch nie so lange von meinem Vater getrennt“, erzählt er. „Wir verstehen uns sehr gut, wie haben eine enge Verbindung, und ihn so viele Tage nicht zu sehen oder zu sprechen, war schwierig.“

Die ganze Familie lebte in den vergangenen Wochen in Sorge. „Wir haben jeden Tag rund um die Uhr auf den Anruf des Arztes gewartet, damit er uns Neuigkeiten mitteilt“, sagt Hussnain.

Notfallset am Bett

Auch Iftikhars Familie in Pakistan, von wo er vor 30 Jahren nach Barcelona kam, bangte mit. Das Wiedersehen wollten sich die Tausende Kilometer entfernt lebenden Verwandten nicht entgehen lassen. Per Videoanruf sind seine Mutter, seine Schwestern und andere Familienmitglieder zugeschaltet – und Iftikhar winkt ihnen zu.

Während des Familientreffens am Meer behalten ihn Mitarbeiter der Intensivstation des Hospital del Mar im Auge. Der Patient ist weiter an ein Beatmungsgerät angeschlossen und für den Notfall liegt am Fußende seines Bettes ein Reanimationsset bereit.

Weitgehende Genesung

Das Hospital del Mar ermöglicht die ungewöhnlichen Ausflüge von Intensivpatienten, um die Krankenhausaufenthalte humaner zu machen und „das körperliche und emotionale Wohlbefinden der Patienten zu begünstigen“, sagt Intensivmedizinerin Judith Marín. Auch der Besuch von Haustieren auf der Intensivstation ist daher möglich.

Das Programm wurde bereits vor der Corona-Pandemie ins Leben gerufen, doch diese hat es noch viel nötiger gemacht. Schließlich werden die Patienten wegen der Ansteckungsgefahr völlig isoliert. Voraussetzung für einen Ausflug auf die Strandpromenade direkt vor dem Krankenhaus ist ein negativer Corona-Test. Außerdem muss die Genesung des Patienten schon weit vorangeschritten sein.

Bei den Ausflügen ans Meer gehe es nicht nur darum, „die vier Wände der Intensivstation zu verlassen, sondern auch darum, dies in einer natürlichen Umgebung wie der Strandpromenade am Meer zu tun, und Familienmitglieder physisch wiederzusehen“, sagt Marín. Iftikhar soll von diesem Erlebnis zehren, um endlich wieder gesund zu werden.