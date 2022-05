Diebe in Indien haben ein gutes Dutzend aus einem Hindu-Tempel gestohlener Götter-Statuen zurückgegeben, weil sie seit dem Diebstahl von Albträumen verfolgt wurden. Die Täter hatten vergangene Woche aus einem 300 Jahre alten Tempel in der Region Uttar Pradesh 16 Statuen des Gottes Balaji gestohlen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete. Am Montagabend ließen sie 14 der Figuren nahe dem Wohnhaus des obersten Priesters zurück.

Daneben lag dem Polizeisprecher zufolge ein schriftliches Geständnis, in dem die Diebe angaben, seit ihrer Missetat von Albträumen geplagt zu sein. „Wir konnten nicht mehr schlafen, essen oder ein friedliches Leben führen“, berichteten die Täter. „Wir haben genug von den bösen Träumen und geben die Kostbarkeiten zurück.“