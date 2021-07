Von einem Leben als Straßenhändler haben sie bei ihrer Flucht gewiss nicht geträumt. In Barcelona haben jetzt einige der „Manteros“ ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen und verkaufen eigene Produkte statt gefälschter Markenware.

Spanien-Urlauber kennen das Bild: Straßenverkäufer aus Afrika, die auf Decken gefälschte Markenware anbieten und schnell nehmen, wenn die Polizei auftaucht. Auch Lamine Sarr war einer von ihnen. Der Senegalese hatte sein Leben riskiert, um nach Europa zu kommen. Schließlich landete er als fliegender Händler in Barcelona – nicht das Leben, das er sich erträumt hatte. Deshalb gründete der 38-Jährige mit anderen Migranten eine Genossenschaft, die auch eigene Produkte entwickelt. Das neuste: fair produzierte Turnschuhe.

„Manteros“ heißen die Straßenverkäufer in Spanien – benannt nach der Decke („manta“), auf der sie ihre Waren auf dem Bürgersteig ausbreiten – bis sie vor der Polizei weglaufen. „Da wir immer wieder gefälschte Produkte verkauften, wollten wir eine eigene Marke mit eigenem Design schaffen“, sagt der 38-jährige Sarr im Laden der Genossenschaft im Stadtteil Raval. Top Manta heißt das Label, das sie seit 2017 betreiben.

„Gemeinsam gehen“

Von Anfang an wollten sie Turnschuhe produzieren. „Aber wir hatten nicht die Mittel dazu“, sagt Sarr. In zweijähriger Arbeit und in Kooperation mit Künstlern und kleinen lokalen Werkstätten gelang es schließlich doch.

„Ande Dem“ heißen die veganen Sneaker. Auf Wolof, der Hauptsprache im Senegal, bedeutet das „gemeinsam gehen“. Sie sind für 115 Euro in schwarz und hellbraun erhältlich, das Markenlogo symbolisiert eine Decke und eine Welle als Zeichen der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer, die viele der afrikanischen Straßenverkäufer hinter sich haben.

„Das Leben ist nicht wie in der Turnschuh-Werbung. Wir wissen, dass das Rennen voller Fallen ist“, sagt eine Frauenstimme in dem Video, das die Sneaker auf Instagram bewirbt. Zu sehen sind Polizisten, die einen Migranten zu Boden ringen. „Es geht nicht darum, es einfach zu tun, es geht darum, es richtig zu tun“, heißt es weiter in dem Spot – in Anspielung auf „Just Do It“, den Slogan des US-Sportbekleidungskonzerns Nike.

700 statt 100 Straßenverkäufer

Es sei unmöglich, als Straßenverkäufer zu arbeiten und nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, sagt Sarr. Die Genossenschaft versucht, die Manteros von der Straße zu holen. Um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, müssen sie nachweisen, dass sie seit drei Jahren in Spanien sind, einen Arbeitsvertrag für ein Jahr vorlegen und ein leeres Strafregister haben.

Sarr kam 2006 nach einer einwöchigen Bootsfahrt auf der Insel Fuerteventura an. Erst vor zwei Jahren konnte er seinen Aufenthalt legalisieren. Nach Schätzungen der Stadtverwaltung gibt es derzeit etwa 100 Straßenverkäufer in Barcelona, vor der Pandemie waren es an die 700.

„Ich möchte nicht zurück auf die Straße“

Oumy Manga schlug sich fünf Jahre als Straßenhändlerin durch. Doch als wegen der Corona-Krise die Touristen ausblieben, reichte das Geld nicht mehr. Jetzt sitzt die 32-jährige Senegalesin, gekleidet in ein buntes Kleid mit passendem Turban, in der Werkstatt von Top Manta an der Nähmaschine, im Hintergrund läuft afrikanische Musik. Sie macht gerade einen Schneiderkurs, außerdem lernt sie Spanisch und Katalanisch. Etwa 25 Menschen arbeiten in der Kellerwerkstatt, die die Genossenschaft mit Unterstützung der Stadt eingerichtet hat.

„Ich mag das Verkaufen nicht. Deshalb bin ich hier: um etwas zu lernen, damit ich nicht wieder auf die Straße muss“, sagt Manga. „Ich würde gerne weiter nähen.“ Im Moment sieht es so aus, als könnte der Wunsch in Erfüllung gehen. Die erste Charge von 400 Paar Turnschuhen ist komplett verkauft, Top Manta arbeitet an der Produktion einer weiteren.