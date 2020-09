Wegen Missachtung der Ausgangssperre hat die Polizei in Peru eine ganze Hochzeitsgesellschaft vorübergehend festgenommen.

Nach Angaben der Polizei fand die Trauung am Sonntag in der Stadt Huancayo in einer Kirche der Pfingstgemeinde statt, obwohl im ganzen Land wegen der Corona-Pandemie eine strikte Ausgangssperre gilt.

„Sie waren dabei eine Hochzeit zu feiern, was strengstens verboten ist, wie jede Menschenansammlung. Wir versuchen, die Ausbreitung dieses Virus zu verhindern, aber die Bevölkerung versteht uns nicht“, sagte Polizeichef José Garcia.

Einem Medienbericht zufolge betrat die Polizei die Kirche genau in dem Moment, als der Pastor Braut und Bräutigam fragte, ob sie Mann und Frau werden wollten. Die Zeremonie wurde unterbrochen und das Paar, der Pastor sowie die zwölf Gäste wurden auf die Polizeiwache gebracht. Erst nach mehreren Stunden und nachdem jeder ein Bußgeld von umgerechnet 90 Euro gezahlt hatte, durfte die Festgesellschaft wieder gehen.