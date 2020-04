Um die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise unterhaltsamer zu gestalten, gibt es im Internet viele kreative Ideen. Eine Facebook-Gruppe ruft dazu auf, andere an der heimischen Quarantäne teilhaben zu lassen – mit einem Foto von dem Blick aus dem Fenster. Bereits Hunderttausende aus aller Welt sind der Gruppe beigetreten.

Ein Blick auf einen ausgefallenen Wolkenkratzer in Vancouver, die Aussicht auf einen Balkon in Rio de Janeiro – im Hintergrund die berühmte Christusstatue Cristo Redentor, oder ein Blick in den Garten einer Nutzerin aus Essendine in England. Nutzer aus aller Welt haben bereits ein Foto von ihrem Blick aus dem heimischen Fenster in der öffentlichen Facebook-Gruppe „View from my window“ geteilt.

Die Aussicht in Heidelberg. Foto: adh Der Blick aus einem Fenster in Mannheim. Foto: hest Aussicht in Ruppertsberg. Foto: sba Der Blick aus einem Fenster in Mehlingen. Foto: Fso Blick aus dem Fenster in Limburgerhof. Foto: elru Der Ausblick aus einem Fenster in Bad Mergentheim. Foto: loz Foto 1 von 7

Wie der Facebook-Seite zu entnehmen ist, wurde die Gruppe von Barbara Duriau, einer Nutzerin aus Amsterdam, Niederlande, gegründet, um Menschen aus der ganzen Welt miteinander zu verbinden. „Jeden Tag haben wir durch unsere Fenster die gleiche Aussicht“, schreibt Duriau auf Englisch. Sie ruft die Nutzer dazu auf, ein Foto davon zu machen und es in der Gruppe zu teilen. „Wenn Sie das Dach Ihrer Stadt sehen, einen Blick auf einen Park, Ihren kleinen Garten, ein Gebäude, das Meer oder eine Straße werfen möchten – unsere Idee ist, dass Sie die Atmosphäre Ihres täglichen Lebens von hinter ihrem Fenster zeigen, in der Sie während der Covid-19-Ausgangssperre leben.“

Fast eine Millionen Mitglieder

Die veröffentlichten Fotos sollen aber nicht nur Facebook-Nutzer unterhalten. Geplant ist laut Duriau, in einigen Monaten eine Wanderausstellung mit den inspirierenden Bildern zu organisieren. Außerdem sollen ein Bildband und ein Kalender daraus entstehen. Die Nutzer, deren Fotos dafür ausgewählt werden, werden zuvor informiert und um Einverständnis gebeten. Ein Teil der Einnahmen aus den Projekten soll an humanitäre Einrichtungen gespendet werden.

Die Gruppe „View from my window“, die am 22. März an den Start ging, hat mittlerweile mehr als 980.000 Mitglieder (Stand: 16. April 2020) – Tendenz steigend. Und die Bilder kommen gut an: Das Foto von dem Balkon in Rio mit Blick auf die Christus-Statue erreicht bislang mehr als 5800 Likes, das Bild von dem ausgefallenen Hochhaus aus Vancouver sogar mehr als 12.200.