Ein Zehnjähriger, um dessen Rettung Helfer im Südwesten Vietnams tagelang kämpften, ist laut Behörden tot. Sein Schicksal erinnert an das anderer Kinder in Spanien und Marokko.

Der zehnjährige Junge sei sehr tief in den 35 Meter tiefen Schacht beziehungsweise in das Betonrohr gestürzt, sagte der stellvertretende Provinz-Verwaltungschef Doan Tan Buu am Mittwoch. Nam habe nicht ausreichend Sauerstoff gehabt und sei wohl erstickt. Nach Rücksprache mit medizinischen Experten seien die Behörden zu dem Schluss gekommen, dass er das Unglück, das ab Samstag seinen Lauf nahm, „unmöglich überlebt haben kann“.

Die Bergungsarbeiten an der Unglücksstelle in der vietnamesischen Provinz Dong Thap sollen trotz der niederschmetternden Einschätzung weitergehen. Ziel sei es, die Leiche des Kindes so schnell wie möglich aus dem nur 25 Zentimeter breiten Rohr zu befreien, damit der Junge beerdigt werden könne.

Nam war angeblich unterernährt

Der zehnjährige Nam war nach Angaben der Rettungskräfte am Samstag offenbar auf der Suche nach Altmetall in den hohlen Betonpfeiler auf einer Brückenbaustelle im Süden des Landes gestürzt. Arbeiter haben seitdem versucht, den Boden in der Umgebung zu lockern, um so den langen hohlen Pfosten aus der Erde ziehen zu können – vergeblich. Niemand habe gedacht, dass ein Zehnjähriger so tief in der Röhre eingeschlossen werden könnte, hieß es nach dem Unglück. Allerdings war Nam den Informationen zufolge unterernährt und wog weniger als 20 Kilogramm.

Bereits Anfang vergangenen Jahres hatte ein ähnliches Unglück weltweit für Betroffenheit gesorgt. Anfang Februar war ein Fünfjähriger im Norden Marokkos in einen 32 Meter tiefen Brunnen gefallen. Helfer versorgten ihn mit Wasser und Sauerstoff; der Junge war sogar mit Hilfe einer hinuntergelassenen Kamera ansprechbar. Parallel zum Brunnen wurde von Helfern ein neues Loch gegraben. Doch nach vier Tagen hieß es: Rayan ist tot.

In illegalen Brunnen gefallen

Drei Jahre zuvor, im Januar 2019, bangte die Welt fast zwei Wochen lang um den zweijährigen Julen, der beim Spielen in einen über 100 Meter tiefen, illegal angelegten Brunnenschacht im südspanischen Totalan gestürzt war. Der schließlich tot geborgene Junge, so die Autopsie, kann den Sturz indes nur um Minuten überlebt haben. In Andalusien, schätzt der Umweltverband WWF, gibt es Tausende solcher illegaler Brunnen, mit denen Bauern an Wasser für den Gemüseanbau kommen wollen.