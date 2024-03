Dramatischer Großbrand in einem Altbau in Solingen: Vier Menschen werden in den Flammen getötet, mehrere werden schwer verletzt.

Solingen (dpa) - Der nach dem Großbrand in einem Solinger Altbau vermisste Säugling ist tot.

Damit sind bei dem Feuer vom frühen Montagmorgen vier Menschen ums Leben gekommen, wie eine Sprecherin der Stadt bestätigte.