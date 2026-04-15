Panorama Vier Tote bei erneuten Schüssen an Schule in der Türkei

Türkei
Erneut fielen Schüsse an einer Schule in der Türkei. (Symbolbild)

An einer Schule in der Türkei fallen Schüsse. Es gibt mehrere Todesopfer und viele Verletzte. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Erst am Dienstag gab es einen ähnlichen Vorfall.

Kahramanmaras (dpa) - Bei Schüssen an einer Schule im südosttürkischen Kahramanmaras sind drei Schüler und ein Lehrer getötet worden. 20 Menschen seien verletzt worden, sagte der Provinzgouverneur Mükerrem Ünlüer.

Der Angreifer seit tot, unklar sei noch, ob er sich selbst das Leben genommen habe. Es handele sich um einen Achtklässler, der seinem Vater, einem pensionierten Polizisten, mutmaßlich Waffen abgenommen habe.

Auf Aufnahmen des Senders CNN Türk waren Rettungswagen zu sehen.

Bereits am Dienstag waren an einem Gymnasium in der südöstlichen Stadt Sanliurfa - nicht weit entfernt von Kahramanmaras - Schüsse gefallen. 16 Personen wurden verletzt, darunter 10 Schüler. Der Angreifer war dort nach Angaben des Innenministeriums ein ehemaliger Schüler der Schule. Er habe sich das Leben genommen.

Solche Angriffe mit Schusswaffen an Schulen sind in der Türkei normalerweise selten.

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