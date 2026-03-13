Goldene Haare, Ken-Kopf und Oscar-Vibes: Der modisch experimentierfreudige Jorge González verblüfft mal wieder bei «Let's Dance».

Köln (dpa) - Ein goldener Ken von Barbie, eine übergroße Oscar-Statue oder doch vielleicht eher ein Roboter? «Let's Dance»-Juror Jorge González ist bekannt für seine ausgefallenen Outfits - in der neuesten Folge der Tanzshow hat er abermals die Blicke auf sich gezogen.

Der 58-Jährige erschien am Freitagabend in Köln komplett in Gold gekleidet im RTL-Studio. Dazu kam eine geradezu gemeißelt wirkende Frisur, die an den Kopf einer Puppe erinnerte. Motto von «Let's Dance» war «Teenage Dreams», also musikalische Reisen zurück in die Jugend.

Die Scherze auf Kosten von Jorge González ließen nicht lange auf sich warten. «Passend zu unserem Motto "Teenage Dreams" ist der Jorge heute mit dem Mofa gekommen», erklärte Moderator Daniel Hartwich (47). «Den Helm hat er noch an.» Nachdem González einen Tanz bewertet hatte, scherzte Hartwich zudem: «Vielen Dank an C-3PO!». C-3PO ist ein goldfarbener Roboter aus dem «Star Wars»-Universum, bekannt für seine leicht steife Haltung.

Auch in den sozialen Netzen gaben User diverse Deutungen ab, was González wohl zu dem Outfit inspiriert haben könnte. «Jorge sieht aus wie eine lebendige Oscarfigur», war bei der Online-Plattform X zu lesen oder «Jorge heute mit Ken Kopf». Ken ist die männliche Begleitfigur der Barbie-Puppe.