Sarah Engels hat ihren Job erledigt: Trotz unbeliebter Startnummer zwei überzeugt die Sängerin beim ESC-Finale in Wien mit einer feurigen Show. Nun ist das Publikum am Zug.

Wien (dpa) - Früher Startplatz, große Bühne: Sarah Engels hat beim Finale des Eurovision Song Contest in Wien ihren feurigen Tanz-Song «Fire» präsentiert. Die 33-Jährige trat als zweite Kandidatin des Abends auf – eine Startposition, die unter ESC-Fans seit Jahrzehnten als schlechtes Omen gilt.

Engels konterte den vermeintlichen Fluch mit maximaler Energie: Ein reduziertes Intro gab dem Song zunächst emotionale Tiefe, danach folgte eine aufwendige Choreographie mit sehr viel Pyrotechnik. «Was haben wir alles abgebrannt», sagte ESC-Kommentator Thorsten Schorn. «Jetzt geht der Spritpreis wieder hoch.»

Sarah Engels überzeugte in Wien bislang mit souveränen Auftritten. Foto: Jens Büttner/dpa

Aufwendige Choreographie mit sehr viel Pyrotechnik. Foto: Helmut Fohringer/dpa

Sarah Engels tritt mit »Fire« als Zweite von 25 Songs auf. (Archivbild von der Probe) Foto: Jens Büttner/dpa

Engels trug ein sogenanntes Trickkleid - eine zunächst weiße Robe wurde von ihren Tänzerinnen zerrissen, darunter kam dann das eigentliche Outfit zum Vorschein. Der Höhepunkt des Auftritts: Ein perfekt getimter Fall rücklings in die Arme ihrer Tänzerinnen. Das Publikum in der Wiener Stadthalle reagierte mit lautem Applaus.

Sänger Noam Bettan tritt für Israel an. Foto: Jens Büttner/dpa

Die Kölnerin, die 2011 durch die RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) bekannt wurde, verbindet mit dem Lied auch eine Botschaft: Es soll Frauen stärken. «Mir liegt die Botschaft von "Fire" extrem am Herzen, weil ich ja selbst Mama bin und sehe, wie wichtig Vorbilder sind», hatte sie gesagt.

Finnland ist Favorit

Vor dem Finale hatten Buchmacher Deutschland kaum Siegchancen eingeräumt. Hinzu kam die unbeliebte Startnummer: Noch nie hat ein Beitrag von Platz 2 den Wettbewerb gewonnen. Als Favorit beim ESC 2026 galt Finnland mit dem Duo Linda Lampenius und Pete Parkkonen.

Das finnische Duo Linda Lampenius und Pete Parkkonen wird hoch gehandelt. Foto: Jens Büttner/dpa

Überschattet wurde der ESC erneut von politischen Spannungen rund um die Teilnahme Israels. Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottieren das Großereignis aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen.