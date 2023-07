Auf der Rennbahn kommt es zum Streit zwischen einem Spielsüchtigen und einem Hotelier. Als der Spieler ermordet wird, steht der Tatverdächtige für Frau Commissario Sonja Schwarz schnell fest.

Berlin (dpa) - Im Sommerloch holt das Erste alte Erfolgskrimis aus der Versenkung, an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) ist ein «Bozen-Krimi» aus dem Jahr 2022 dran. In «Verspieltes Glück» bekommen es Frau Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Kollege Kerschbaumer (Gabriel Raab) gleich mehrfach mit dem Thema Familie zu tun. In seinem Haus liegt der spielsüchtige alte Holzschnitzer Höllrigl (Claus Peter Seibert) ermordet in seinem Blut. Eine Spur führt zur wohlhabenden, aber innerlich kaputten Hoteliers-Sippe Staffler.

Mit deren Patriarchen (Miguel Herz-Kestranek) hat Höllrigl noch kurz vor seinem Tod Streit um Geld gehabt: «Wir zwei haben mehr gemeinsam, als du glaubst», rief er ihm dabei zu. Daneben droht Sonjas Liebe zum Mafiajäger Riccardo (Stefano Bernadin) an seinem riskanten Undercover-Auftrag gegenüber der «Familie» zu scheitern. Denn die Chefin der Kripo Bozen steht damit nicht nur vor einem dienstlichen Dilemma, sondern gerät auch persönlich in Gewissenskonflikte.

Unübersichtliche Handlungsstränge

Gaststars in diesem Fall sind Katja Studt als alleinerziehende Höllrigl-Tochter Edith und Julia Jäger als Klinikmitarbeiterin. Schwierigkeiten dürfte es nicht wenigen Zuschauern bereiten, im Gewirr der Handlungsstränge die Übersicht zu gewinnen und zu behalten. Denn oft liegen viele Monate zwischen den Ausstrahlungsterminen. Und zudem ist es ja eine Wiederholung.

Übersicht musste auch Hauptdarstellerin Schoras erst noch gewinnen, als sie vor acht Jahren für die Dreharbeiten erstmals nach Südtirol kam. Dem Geheimnis der Region ist die in Hamburg aufgewachsene und in Berlin lebende Schauspielerin mit deutschen und italienischen Wurzeln dann nach und nach auf die Spur gekommen. «Für mich war es anfangs ein komplett neues Terrain und ich war ein bisschen verwirrt, weil ich es nicht so richtig einordnen konnte», sagte Schoras damals im Interview der Deutschen Presse-Agentur zur Erstausstrahlung der Folge. «Es war ein bisschen von allem, es wird Deutsch und Italienisch gesprochen, die beiden Sprachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Es hat auch sonst Deutsches und Österreichisches, aber auch Italienisches - auch in der Architektur.»

Inzwischen glaubt die 46-Jährige, dass genau diese Mischung, die vielen kulturellen Einflüsse den Zauber ausmachen. «Und es ist ein wahnsinnig freundliches Land - ein paar Leute von unserer Crew sind tatsächlich mit ihren Familien dorthin gezogen.» Schoras hat es sich in Südtirol auch schon heimisch gemacht - wohnt nicht mehr im Hotel, sondern privat bei einer Familie mit großem Garten. Und genießt mit Vorliebe die lokale Spezialität Schlutzkrapfen - mit Spinat und Käse gefüllte Teigtaschen. «Ich liebe es, in Bozen und Umgebung vor einem Café zu sitzen und allen «Hallo» zu sagen, die vorbeigehen.»