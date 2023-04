„Selbst schuld“: Aktionen von Klimaaktivisten sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Und Aggression gegen sie immer häufiger für Häme und Jubel. Experten fordern einen offeneren Umgang miteinander.

„Die Szene mit den Tritten hab ich mir zehnmal angesehen – herrlich“, schreibt jemand auf Twitter. Es geht nicht um ein Sportereignis, sondern um Körperverletzung: Ein Autofahrer hat einen Klimaaktivisten in Hamburg von der Straße gezerrt und in den Bauch getreten. Das Video der „Letzten Generation“ wurde millionenfach angeklickt – und von manchen entsetzt, von anderen aber auch erfreut kommentiert und hämisch bejubelt.

Die Philosophin Claudia Paganini sieht eine neue Dimension von Verrohung erreicht. Bei Klimaprotesten komme es immer wieder zu Handgreiflichkeiten – und Gesellschaft und Politik reagierten nicht mit Empörung, sondern vielfach zustimmend. „Dabei sollten wir ein Mindestmaß von Gesprächskultur aufrecht erhalten“, mahnt sie. Niemand müsse die Methoden der Aktivistinnen und Aktivisten gutheißen; eine andere Meinung dürfe jedoch kein Grund für Gewalt und Selbstjustiz sein.

Über Weihnachten im Gefängnis

Eine demokratische Gesellschaft müsse auch unbequeme Protestformen aushalten, sagt Paganini. Die Polizei greife ja auch ein, wenn Menschen sich auf die Straße kleben, um den Verkehr zu stoppen. Es gab schon harte Strafen bis hin zur Haft für Mitglieder der „Letzten Generation“.

Zu ihnen gehört etwa Vincent Schäfer. Der Student war über Weihnachten und den Jahreswechsel im Gefängnis. „Das ist natürlich normalerweise eine eher besinnliche Zeit, aber ich habe es ganz gut überstanden“, sagt er. Für ihn ist klar, dass die Protestformen der Klimakleber unter zivilen Ungehorsam fallen, dass also Regeln bewusst übertreten werden, aber ohne Gewalt anzuwenden.

Schönreden hilft nicht

Hassrede im Netz hat insgesamt stark zugenommen. Lange sei das Herabwürdigen Andersdenkender typisch für rechtsradikale Kreise gewesen, sagt Paganini. Wenn jedoch „Fridays for Future“, die „Letzte Generation“ oder auch bekannte Einzelpersonen aus diesen Gruppen etwas posteten, gebe es sofort abfällige und bedrohliche Reaktionen – und das zum Teil von Menschen, die sich selbst als gemäßigt beschreiben würden.

Einen anderen Aspekt rücken Kommunikationsfachleute in den Mittelpunkt. Viele Menschen fühlten sich gegenüber der Klimakrise schlicht hilflos, sagt der Sozialpsychologe Julian Bleh. Es brauche positive Zukunftsvisionen und ein Nachdenken darüber, „wie man einen wirtschaftlichen Systemwechsel erreicht, ohne die Leute abzuschrecken“.

Verbindung zur Heimat

Wichtig sei ein persönlicher Bezug, ist Petra Dickel überzeugt. Sie erforscht an der Fachhochschule Kiel das widersprüchliche Verhalten von Menschen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. „Die Klimakommunikation funktioniert am besten, wenn man einen Bezug herstellen kann zu dem Ort, an dem man lebt, zum eigenen Job oder Hobbys“, sagt die Professorin für Unternehmenskommunikation. Zugleich sei noch die Vorstellung verbreitet, der Klimawandel spiele sich weit entfernt ab. „Man redet es sich schön, wenn die Sommer immer heißer werden und es im Winter keinen Schnee mehr gibt. Dabei sind dies nur die Vorboten von noch dramatischeren Folgen.“

Auch Paganini betont, dass es gelungene Beispiele brauche. Allerdings dürfe es nicht darum gehen, politisch schönzufärben und Missstände zu verharmlosen. Und Aktivist Schäfer warnt: „Positive Visionen sind wichtig – sie dürfen aber nicht auf Kosten der Realität geschehen.“