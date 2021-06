Es sollte ein ausgelassenes Fest werden - und endete in einer Tragödie. Acht Menschen sind verletzt worden, darunter auch Kinder.

Steinigtwolmsdorf (dpa) - Bei einer Sonnenwendfeier im sächsischen Landkreis Bautzen sind acht Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Beim Anzünden eines großen Lagerfeuers sei es zuvor zu einer Verpuffung gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Fotos zeigen einen meterhohen Haufen aus Ästen, der in Flammen steht.

Die Feier wurde demnach von einem Verein organisiert. Um das Feuer zu entfachen, sollte dem Sprecher zufolge eine Mischung aus Diesel und Öl verwendet werden. Ein 20-Jähriger habe aber wohl nach einem falschen Kanister gegriffen und reines Benzin ins Feuer gekippt. So sei es zu der Verpuffung gekommen.

Bei dem Unglück am Samstagabend wurden vier Kinder im Alter von vier bis neun Jahren verletzt. Auch der 20-Jährige sowie ein 38 Jahre alter Mann und zwei Frauen im Alter von 58 und 43 Jahren erlitten Verletzungen. Zuvor hatte die Polizei von sieben Verletzten gesprochen.

Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar. Auf Fotos waren zahlreiche Rettungswagen zu sehen. Mehrere Rettungshubschrauber aus Sachsen und Brandenburg flogen Verletzte in Kliniken. An der Sonnenwendfeier in der Gemeinde Steinigtwolmsdorf nahmen den Angaben zufolge etwa 300 Menschen teil, darunter auch viele Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr.

