Neuseeländer können live per Webcam verfolgen, wie Königsalbatros-Nachwuchs heranwächst. Das hat schon Tradition.

Die Neuseeländer sind vernarrt in ein Königsalbatros-Küken. Der zunächst flugunfähige Nachwuchs ist am Sonntag geschlüpft, und die Behörden haben eine 24-Stunden-Webcam auf sein Nest gerichtet, so dass Interessierte das Heranwachsen des kleinen Vogels live miterleben können. Das Einrichten der sogenannten Royal Cam in der Kolonie der riesigen Vögel auf der Otago-Halbinsel gehört mittlerweile schon zur Tradition.

Dabei wird alljährlich ein Albatros-Paar beim Heranziehen des Nachwuchses beobachtet – so in diesem Jahr Papa „LGK“ und Mama „LGL“, die ihr Küken noch zwei Monate lang intensiv betreuen werden. Erst im August wird das Jungtier erstmals seine Flügel testen. Der Name des Tieres wird später durch einen öffentlichen Wettbewerb vergeben. Im vergangenen Jahr klickten mehr als 2,5 Millionen Menschen weltweit auf die „Royal Cam“.

Die Otago-Halbinsel liegt auf der Südinsel des Pazifikstaats. Deren Spitze Taiaroa Head ist die Heimat einer der weltgrößten Kolonien von Königsalbatrossen, weil es hier ein extrem gutes Nahrungsangebot für die riesigen Seevögel gibt. Die Tiere erreichen eine Flügelspannweite von 3,5 Metern.