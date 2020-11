Ein Kaminfeuervideo auf einem Fernseher hat im nordrhein-westfälischen Schwelm für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Am frühen Morgen bemerkte eine Frau in der Wohnung eines Nachbarhauses einen Feuerschein und wählte den Notruf, wie die örtliche Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Weil in der vermeintlich brennenden Wohnung des Mehrfamilienhauses Menschen vermutet wurden, rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an.

Vor Ort flackerte laut Feuerwehr jedoch nur ein Kaminfeuer über den Fernsehbildschirm, den die Bewohner schließlich ausschalteten. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Ein zweiter Drehleiterwagen aus einem Nachbarort kehrte noch auf dem Hinweg wieder um.