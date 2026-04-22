Der gestrandete Buckelwal in der Ostsee bewegt längst nicht mehr nur Deutschland. Aus Neuseeland meldet sich eine Meeresökologin mit einer deutlichen Warnung zu Wort.

Während an der Ostseeküste die Rettungsversuche für den Wal, der von den Helfern „Timmy“ genannt wird, weitergehen und das Team vor Ort zunehmend zerstritten wirkt, äußert sich eine Wissenschaftlerin, die solche Situationen aus eigener Erfahrung kennt: Karen Stockin, Professorin für Meeresökologie an der Massey University in Neuseeland. Sie hat vergleichbare Strandungen begleitet – und zieht daraus unbequeme Schlüsse.

„Mitgefühl ist nicht das Problem – es ist grundlegend für den Naturschutz. Aber Mitgefühl ohne Evidenz kann in die Irre führen“, schreibt Stockin in einem Beitrag für das Wissenschaftsportal „The Conversation“. Ihr Blick auf den Buckelwal in der Ostsee ist der einer Expertin, die weiß, wie solche Geschichten oft enden – und warum gut gemeinte Rettungsversuche manchmal mehr schaden als nützen. Buckelwale sind im offenen Nordatlantik verbreitet; in der Ostsee hingegen gelten sie als seltene Gäste.

Ein erschöpfter Wal auf Abwegen

Fachleute des Deutschen Meeresmuseums und des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung kamen früh zu einer ähnlichen Einschätzung: Weitere Rettungsversuche würden das Leiden des Tieres wahrscheinlich verlängern, ohne seine Überlebenschancen zu verbessern. Anfang April stellte sich auch das Strandungsexpertengremium der Internationalen Walfangkommission hinter diese Bewertung.

Dennoch genehmigten deutsche Behörden unter dem Druck einer emotional aufgewühlten Öffentlichkeit – und verstärkt durch soziale Medien – weitere Rettungsversuche. Ein „letzter Versuch“, wie es hieß. Stockin beschreibt dieses Muster als wiederkehrendes Phänomen: „Wenn jede aufsehenerregende Strandung zu einem durch öffentlichen Druck gesteuerten Referendum wird, riskieren wir ein System, in dem Entscheidungen weniger durch das Tierwohl als durch öffentliche Wahrnehmbarkeit geprägt werden.“

Zerstrittenes Rettungsteam

Dabei, so Stockin, prallen zwei unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Fachleute beurteilen den Zustand eines Tieres anhand messbarer physiologischer und verhaltensbezogener Merkmale. In der Öffentlichkeit dagegen werde das Wohlergehen oft daran gemessen, wie sichtbar und intensiv versucht wird, zu helfen. Daraus entstehe ein verbreiteter Irrtum: dass mehr Handeln automatisch besseres Handeln bedeute.

Dass dieser Konflikt inzwischen auch praktisch spürbar wird, zeigt der Zustand des Rettungsbündnisses vor Ort. Mehrere Mitglieder haben das Team verlassen und öffentlich auf Unstimmigkeiten hingewiesen. Besonders aufsehenerregend: Die eigens aus Hawaii angereiste Tierärztin Jenna Wallace ist inzwischen abgereist – frustriert und mit Vorwürfen.

Die Geschichte des Wals selbst ist ohnehin dramatisch. Seit Anfang März wird er in der Ostsee beobachtet: zunächst im Hafen von Wismar, später auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand. Immer wieder gelang es dem Tier kurzzeitig, sich zu befreien – nur um erneut festzusitzen. Seit dem 31. März lag der Wal in der Kirchsee vor der Insel Poel fest. Am Montag schwamm er sich kurzzeitig frei und legte einige Kilometer zurück, strandete jedoch erneut. Ob er die enge Bucht noch verlassen kann, ist nach wie vor ungewiss.

Neuseeland als mahnendes Beispiel

Für Stockin hat das Geschehen an der deutschen Küste eine beklemmende Vertrautheit. 2021 sorgte in Neuseeland ein junger Schwertwal namens Toa für einen ähnlichen Konflikt. Experten aus aller Welt eilten zur Hilfe, doch der wissenschaftliche Befund war früh eindeutig: Das Tier war zu jung, von seiner Gruppe getrennt und kaum überlebensfähig.

Der öffentliche Druck blieb dennoch enorm – und die Rettungsbemühungen gingen weit über den Punkt hinaus, an dem Fachleute bereits zum Einschläfern geraten hatten. Toa starb nach wochenlanger Pflege. „Offizielle Dokumente enthüllten später, dass die meisten Experten die Euthanasie empfohlen hatten, um langwieriges Leiden zu verhindern“, so Stockin.

Wissenschaftliche Erkenntnisse akzeptieren

Die Wissenschaftlerin stellt dabei das Mitgefühl der Menschen nicht infrage: „Der Instinkt, sich um einen gestrandeten Wal zu scharen, spiegelt menschliche Empathie wider.“ Doch sie formuliert eine Frage, die auch im Fall des Buckelwals in der Ostsee gestellt wird: Ob echte Fürsorge manchmal auch bedeuten könne, wissenschaftliche Einschätzungen zu akzeptieren – selbst wenn deren Konsequenzen unbequem sind.

Manchmal, schreibt Stockin, bestehe verantwortliches Handeln schlicht darin, Zurückhaltung zu üben. Ein Gedanke, der an der Ostseeküste derzeit besonders schwer wiegt.