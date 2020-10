Zwei Sofas, ein Couchtisch, ein Ventilator – und Tausende Bierdosen. Der ehemalige Besitzer dieses Hauses in Lake Worth im US-Bundesstaat Florida war wohl einer größten Bierfans der Welt. Wände und Decken im ganzen Haus hat er im Laufe von 16 Jahren leer getrunken Budweiser-Dosen verkleidet – nur die beiden Badezimmer blieben leer. Für Lichtschalter, Steckdosen und Regalwinkel wurden in allen anderen Zimmern kleinste Flächen freigelassen. Deshalb nennt es der Bierproduzent auch „House of Budweiser“. Erschaffen wurde es von Michael Amelotte einem Veteranen der US-Marine, der in den 1960er Jahren während der Kubakrise diente.