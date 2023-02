Ein kräftiger Wintereinbruch mit Schnee und Sturm macht das Autofahren in Bayern zur Schlitterpartie. Zahlreiche Menschn landen mit ihren Fahrzeugen im Graben. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun.

München (dpa) - Starker Schneefall und Sturmböen haben in Bayern zu etlichen Verkehrsunfällen geführt. Schon am Donnerstagmorgen berichtete die Polizei aus Niederbayern von knapp 100 Einsätzen. Mehrere Bäume seien umgestürzt und viele Menschen mit ihren Autos in Gräben gefahren.

Währenddessen warnte die Polizei aus Mittelfranken vor der Glätte und bat Autofahrer um Vorsicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte den zweiten Tag in Folge vor Sturmböen, Schneeverwehungen und kräftigem Schneefall im Osten Bayerns und in den Alpen.

An den Alpen wird bis zur Schneefallgrenze auf etwa 1000 Meter 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee erwartet, ebenso im Bayerischen Wald bis 800 Meter. In anderen Mittelgebirgen schneit es zwar auch, der DWD rechnet dort aber mit weniger Schnee.