Für Fashion-Liebhaber ist die Met-Gala wohl das Event des Jahres: In aufwändigen Outfits kommen die Stars zu einer Benefizveranstaltung im New Yorker Metropolitan Museum zusammen. Das Motto dieses Jahr: «Vergoldeter Glamour».

New York (dpa) - In strahlenden und glitzernden Roben und Anzügen haben Stars wie Blake Lively, Jared Leto, Billie Eilish, Kim Kardashian und Sarah Jessica Parker die Eröffnung einer Ausstellung über amerikanische Mode im New Yorker Metropolitan Museum gefeiert.

Mehr als drei Stunden lang schritten die Stars bei der sogenannten Met-Gala über den roten Teppich auf den Stufen vor dem Museum am Central Park in Manhattan, vor dem sich trotz regnerischen Wetters schon Stunden zuvor schaulustige Fans versammelt hatten. Als Dresscode für die Veranstaltung war „vergoldeter Glamour“ ausgegeben worden - als Referenz an eine wirtschaftliche Blütezeit der USA Ende des 19. Jahrhunderts.

Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des „Costume Institute Benefit“ bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach „Vogue“-Chefin Anna Wintour benannt ist. Wegen der Pandemie hatte die traditionell am ersten Montag im Mai stattfindende Gala zwei Mal infolge abgesagt werden müssen und war dann schließlich im September 2021 nachgeholt worden - zur Eröffnung der Mode-Ausstellung „In America: A Lexicon of Fashion“.

Mit der Gala wurde nun der zweite Teil der Ausstellung eröffnet - „In America: An Anthology of Fashion“. Am Vormittag hatte sich auch First Lady Jill Biden die Schau angesehen.

Kim Kardashian trägt Marilyn-Monroe-Kleid

Reality-Star Kim Kardashian (41) ist bei der Met-Gala nach eigenen Angaben in einem Original-Kleid von Marilyn Monroe (1926-1962) über den roten Teppich gelaufen. Die Schauspielerin habe es getragen, als sie dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy 1962 ein Geburtstagsständchen sang. Als sie das Kleid anprobiert habe, habe es ihr zunächst nicht gepasst, erzählte Kardashian auf dem roten Teppich der Veranstaltung. Sie habe dann rund sieben Kilogramm abnehmen müssen. „Ich glaube nicht, dass sie geglaubt haben, dass ich das schaffen würde, aber ich habe es geschafft.“

Zudem hatte Kardashian sich die Haare platinblond gefärbt - ebenfalls in Anlehnung an Monroe. Das Original-Kleid sei mehrmals versteigert worden und gehöre nun einer Kuriositäten-Museumskette, berichtete die Modezeitschrift „Vogue“, deren Verlag die Met-Gala mit ausrichtet. Kardashian habe es nur für den Gang über den roten Teppich getragen und sich danach wieder umgezogen, um das Kleid nicht zu beschädigen.

Musk: „Twitter so inklusiv wie möglich machen“

Auf dem roten Teppich der starbesetzten Gala des New Yorker Metropolitan Museums hat Tech-Milliardär Elon Musk erneut sein Interesse an der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter begründet. „Wenn alles so läuft wie geplant, ist es mein Ziel, Twitter so inklusiv wie möglich zu machen und es von einem so breiten Teil des Landes und der Welt wie möglich nutzen zu lassen und dass sie es interessant finden und unterhaltsam und dass es die Welt besser macht“, sagte Musk, der mit seiner Mutter Maye zu der Veranstaltung erschienen war.

„Ich fühle mich geehrt, hier zu sein, es ist einfach wunderbar“, sagte der Gründer von Firmen wie Tesla und SpaceX weiter. Er bewundere das Talent der anwesenden Stars und freue sich darauf zu sehen, wie alle angezogen seien.