Nach dem Fund einer toten Frau in einem Auto auf einem Feldweg hat die Polizei einen 41-jährigen Verdächtigen festgenommen. Gegen den Iraker wird wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts ermittelt.

Bad Rappenau (dpa) - Schneller Fahndungserfolg: Nur Stunden nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Auto auf einem Feldweg in Bad Rappenau ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der 41 Jahre alte Mann wurde in Regensburg durch Kräfte der Bundespolizei festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Iraker stehe im dringenden Tatverdacht, die 39-Jährige getötet zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bestand zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen eine Vorbeziehung. Weitere Hintergründe, insbesondere zur Motivlage, könnten momentan nicht veröffentlicht werden, hieß es.

Aufgrund der Auffindesituation der Leiche bestand früh der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn richtete daher umgehend die 50-köpfige Soko «Stern» ein.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Morgen auf einem Feldweg in einem landwirtschaftlichen Gebiet zwischen den Ortsteilen Fürfeld und Bonfeld entdeckt.

Die Beamten sperrten den Bereich nahe der Landstraße 1107 großräumig ab. Kriminalpolizei und Spurensicherung waren im Einsatz. Der Autoverkehr war durch den Großeinsatz nicht betroffen.