Diesen Straßenverlauf muss man schon kennen, wenn man über die Asphaltpiste nahe Dubai quer durch die Wüste will. Denn die Wüstenstraßen sind oft komplett unter Sand verborgen. Iwona Deren, Mitarbeiterin einer polnischen Fluglinie, hat das mit ihrer Kamera dokumentiert. Die 30-Jährige war im September 2020 in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, um dort Autofahren in der Wüste zu üben. Ihre wichtigste Erfahrung dabei schildert sie so: „Wenn du über die Wanderdünen der Halbwüstenstraße in Dubai fährst, realisierst du, dass sich die Natur immer einen Weg gegen menschliche Pläne zurück erkämpft.“