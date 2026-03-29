Eine Frau entdeckt in einem gepflegt wirkenden Einfamilienhaus in Pommelsbrunn drei Tote. Eine kleine Familie ist offenbar ausgelöscht. Wie sieht die Polizei die Dinge?

Nürnberg (dpa) - In einem Einfamilienhaus in Pommelsbrunn bei Nürnberg sind drei Leichen gefunden worden. Bei den Toten handelt es sich laut einem Polizeisprecher um die Mitglieder einer Familie: einen 51 Jahre alten Deutschen, seine gleichaltrige Ehefrau, eine Deutsch-Griechin, sowie die zehnjährige Tochter.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Schwabach in Verbindung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth aufgenommen. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt worden, sagte ein Sprecher.

Keine Hinweise auf eine vierte Person

Eine Antwort auf die Frage, wie die Drei zu Tode gekommen sind, gab der Polizeisprecher zunächst nicht. Die Spurensicherung laufe. Die Hintergründe müssten nun im Zuge der Ermittlungen aufgeklärt werden. Hinweise darauf, dass eine vierte Person am Geschehen beteiligt sein könnte, gebe es nicht.

Den Angaben zufolge hatte eine Zeugin die Toten in dem freistehenden Einfamilienhaus in Hohenstadt, einem Gemeindeteil von Pommelsbrunn, entdeckt. In welcher Beziehung die Frau zu den Toten steht, sagte der Sprecher nicht. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Ort schon zuvor von Mordfall erschüttert

Erst vor kurzem hatte ein spektakulärer Mordfall den kleinen Ort Pommelsbrunn in Atem gehalten: Ein damals 51 Jahre alter Mann hatte im September 2024 seine Frau getötet. Nach der Leiche wurde monatelang gesucht. Jetzt wurde die Gemeinde im Osten Nürnbergs, die etwa 5.000 Einwohner hat, erneut von einer schlimmen Nachricht erschüttert.

Der Ortsteil Hohenstadt liegt rund 30 Kilometer östlich von Nürnberg in der Nähe des beliebten Ausflugszieles Happurger See.