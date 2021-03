Unbekannte haben das Tor zur Grabstätte des Schauspielers Jan Fedder herausgerissen. Es sei ins Gebüsch gelegt worden, sagte ein Sprecher des Ohlsdorfer Friedhofs in Hamburg am Montag. Den Schaden habe ein Friedhofsbetreuer am Morgen entdeckt.

„Das ist Vandalismus und kommt sehr selten vor“, sagte der Sprecher weiter. Wann genau der oder die Täter die Umzäunung des Grabes zerstört haben, sei unklar. Friedhofsmitarbeiter alarmierten die Polizei. Anzeige müsste aber Fedders Witwe Marion. Sie hatte die Umzäunung aufstellen lassen, nachdem Fans mehrfach auf das Grab ihres Mannes gelaufen waren, um Blumen abzulegen.

Polizist im „Großstadtrevier“

„Wir können nicht beurteilen, ob der Täter auf dem Grab war. Warum jemand sowas machen sollte, kann ich mir auch nicht erklären“, sagte der Friedhofssprecher weiter. Weitere Schäden seien zunächst nicht entdeckt worden.

Als Polizist Dirk Matthies hatte Jan Fedder in der ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“ jahrzehntelang für Recht und Ordnung auf dem Hamburger Kiez gesorgt. Er war am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren gestorben.