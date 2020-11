Malerpinsel und Bohrmaschine - Valerie Niehaus hat Spaß am Heimwerken. Inzwischen aber lässt sie da lieber die Profis ran.

Berlin (dpa) - Schauspielerin Valerie Niehaus ist nach eigenen Worten durchaus handwerklich begabt.

«Ich genieße es in der Tat, das eine oder andere selber bauen und verändern zu können, und kann zum Beispiel ganz gut streichen, bohren und Konstruktionen erdenken - aber heutzutage lasse ich doch lieber die Fachkräfte ran und freue mich am Ergebnis», sagte die 46-Jährige im Interview der Nachrichtenagentur dpa.

Niehaus («Pan Tau») ist am Donnerstag (20.15 Uhr) in einer der Hauptrollen der ZDF-Komödie «Kinder und andere Baustellen» zu sehen. Im Film wird viel gewerkelt.

In Zeiten der Corona-Krise hatte Niehaus das Glück, trotz der vielen Schwierigkeiten Einiges für das Fernsehen produzieren zu können. So hat sie unter anderem einen «Tatort» aus Ludwigshafen abgedreht, der eine Corona-Unterbrechung überwunden hat. «Die Branche braucht allerdings in diesen Zeiten wirklich jede Unterstützung. Ich hoffe, die Leute schalten ein und gehen, sobald es möglich ist, auch wieder fleißig ins Theater und ins Kino», sagt sie.

Ganz persönlich übe sie sich in diesen schwierigen Zeiten «in Geduld und Zuversicht - in der Hoffnung, daraus Gelassenheit entstehen lassen zu können. Das geht mal besser und mal schlechter. Meistens besser».

