Durch die Corona-Pandemie arbeiten viele von zuhause aus, Bürotreffen und Sitzungen werden meist digital in Videokonferenzen abgehalten. Ein Tierheim im Silicon Valley bietet dafür jetzt einen besonderen Service an: Gegen eine Spende von 100 US-Dollar nimmt eine Ziege, ein Lama oder ein anderes Nutztier 10 Minuten lang am Videomeeting teil. „Goat 2 Meeting“ heißt das Projekt der „Sweet Farm“, die ihren Sitz in der kleinen Küstenstadt Half Moon Bay, im US-Bundesstaat Kalifornien hat. Wer mehr als nur einen Gastauftritt in der Sitzung haben will, kann gegen eine Spende von 250 US-Dollar zusätzlich eine virtuelle Tour durch die Farm buchen.