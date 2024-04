Er wurde als einer der talentiertesten Komödianten Nordamerikas gefeiert. Nun ist Joe Flaherty mit 82 Jahren gestorben.

Los Angeles (dpa) - Der US-Schauspieler und Comedian Joe Flaherty ist tot. Er sei am Montag mit 82 Jahren nach einer kurzen Krankheit gestorben, bestätigte seine Tochter dem Branchenblatt «Variety» und anderen Medien am Dienstag (Ortszeit).

Flaherty wurde durch Comedy-Serie bekannt

Der aus Pittsburgh stammende Künstler hatte seine Karriere in der Theatergruppe «The Second City» in Chicago begonnen. Berühmt wurde er mit der kanadischen Comedy-Serie «Second City Television» (SCTV), die zwischen 1976 und 1984 lief und zwei Emmys gewann. Dort trat er unter anderem an der Seite von John Candy, Martin Short und Catherine O’Hara auf.

Zudem spielte er in der kurzlebigen NBC-Serie «Freaks and Geeks» (1999) mit. Flaherty war auch in Filmen wie «Zurück in die Zukunft II» und «Happy Gilmore» oder der Serie «Police Academy» zu sehen.

Short würdigte seinen Kollegen und Freund in einer Erklärung für «Variety» als «weisen und witzigen» Menschen. Adam Sandler schrieb auf Instagram: «Ein Genie von einem Komödianten. Und ein wahrer Schatz. Eine perfekte Kombination.»