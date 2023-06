Große Hagelkörner, Gewitterzellen und ein Tornado-Risiko in Teilen Deutschlands: Heute werden auch in der Pfalz zahlreiche Unwetter erwartet. Es drohen teils extrem heftige Regenfälle. Auch mit einem erhöhten Tornado-Risiko rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen des Landes.