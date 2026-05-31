Nördlich von Karlsruhe kommen zwei Menschen auf einer regennassen Straße ums Leben. Auch andernorts im Land gibt es witterungsbedingte Einsätze. Einen Schreckmoment erlebt eine Tauffeier in Osnabrück.

Berlin (dpa) - Zwei Unfalltote auf einer verregneten Straße im Süden, ein eingeschlagener Blitz in einer Kirche im Norden: Nach einem teils heftigen Wetterumschwung haben Gewitter und Unwetter in verschiedenen Teilen Deutschlands zu Notfällen und Einsätzen von Rettungskräften geführt. Auch für den Abend verwies der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch auf teils kräftige Gewitter mit lokaler Unwettergefahr im Süden, in der Mitte sowie ganz im Westen des Landes.

Zwei Tote bei Aquaplaning-Unfall nahe Karlsruhe

Bei einem Unfall auf regennasser Straße kamen in Bruchsal nördlich von Karlsruhe zwei Menschen ums Leben. Nach Polizeiangaben geriet das Auto eines 65-Jährigen wegen Aquaplanings während eines Unwetters auf der Bundesstraße 35 in den Gegenverkehr. Dort stieß es mit einem Fahrzeug zusammen, in dem ein 55-jähriger Mann und eine ein Jahr jüngere Frau saßen - die beiden kamen bei der Kollision ums Leben. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Die beiden Autos wurden komplett zerstört. Foto: Thomas Riedel/dpa

Zweige und Äste fielen auf Straßen. Foto: Pia Bayer/dpa

Aquaplaning entsteht, wenn sich bei nasser Fahrbahn ein Wasserfilm zwischen Autoreifen und Straße bildet. Die Reifen können das Wasser nicht mehr schnell genug verdrängen. So verliert das Auto die Bodenhaftung, es beginnt auf dem Wasser zu schwimmen und lässt sich nicht mehr lenken oder bremsen.

Anderswo in Baden-Württemberg zogen die angekündigten Gewitterwolken zunächst ohne größere Sachschäden über das Land hinweg. «Es gab nichts. Das ist an uns vorbeigegangen», sagte ein Sprecher der Polizei in Freiburg. Auch im württembergischen Teil kam es trotz zwei Unwetterwarnungen für die Regierungsbezirke Tübingen und Stuttgart zu keinen größeren Polizeieinsätzen wegen des Wetters.

Blitzeinschlag in Kirche in Osnabrück

Einen ganz besonderen - und glimpflich ausgegangenen - Schreckmoment erlebten die Gäste einer Tauffeier in Osnabrück: Dort schlug ein Blitz in die Kirche ein, in der die Feier abgehalten wurde. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Während der Zeremonie in der Pauluskirche hatte es demnach plötzlich einen lauten Knall gegeben. Zur gleichen Zeit schlug auch ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses in Melle im Landkreis Osnabrück ein. Auch hier gab es keine Verletzten, aber einen Brand.

Mit einem lauten Knall ist ein Blitz während einer Tauffeier in die Osnabrücker Pauluskirche eingeschlagen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

In der Pauluskirche hatten einige Anwesende laut Polizei wohl kurzzeitig Brandgeruch wahrgenommen, die Feuerwehr stellte aber keine Schäden fest. Für die Taufgesellschaft blieb es damit bei einem Schrecken – und einer außergewöhnlichen Geschichte. Laut Polizei sprachen einige Beteiligte mit einem Schmunzeln von einem eindrucksvollen «himmlischen Gruß».

Unwetter fegt durch Bayern und NRW

Auch in Teilen Bayerns sorgte der Wetterumschwung nach der Hitze für zahlreiche witterungsbedingte Einsätze. Heftige Gewitter teils mit Starkregen und stürmischen Böen entwurzelten Bäume, beschädigten Fahrzeuge und behinderten den Verkehr, wie es von Polizeipräsidien hieß. Ein heruntergefallener Balken eines Kirchengerüsts traf in Niederbayern ein Ehepaar und verletzte es leicht. Auf der Autobahn 3 bei Velburg in der Oberpfalz wurden durch das Unwetter drei Strommasten abgeknickt.

Zweige und Äste fielen auf Straßen. Foto: Pia Bayer/dpa

Auch in Nordrhein-Westfalen gab es witterungsbedingte Einsätze, etwa im Kreis Soest. «Rund 200 Einsatzkräfte waren am Sonntagnachmittag bis in die Abendstunden damit beschäftigt, die Folgen des Starkregens sowie vereinzelt umgestürzter Bäume zu beseitigen», hieß es in einer Mitteilung am Abend. Wegen der Folgen des Unwetters ist die Bahnstrecke zwischen Unna und Soest gesperrt. Wann die Sperrung zu Ende sei, könne noch nicht abgeschätzt werden, teilte die Bahn auf der Webseite www.zuginfo.nrw mit.

DWD: Wahrscheinlich keine Gewitter mehr am Montag

Auch in der Nacht zum Montag könne es von den Alpen bis zur östlichen Mitte noch Schauer und Gewitter geben, auch teils mehrstündiger Starkregen sei möglich, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Am Montag, dem meteorologischen Sommeranfang, sollte es laut der DWD-Vorhersage vom Abend dann «wahrscheinlich keine Gewitter mehr» geben.