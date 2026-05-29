Heftige Gewitter, Starkregen und Hagel ziehen über den Westen Deutschlands. Münster ist stark betroffen.

Münster (dpa) - Eine Unwetterfront zieht über Teile Nordrhein-Westfalens. In Münster hatte die Feuerwehr am Abend Hunderte Einsätze. «Wir haben Vollarm hier», sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Viele Keller liefen voll, auf den Straßen lägen umgestürzte Bäume. Ein Open-Air-Konzert musste nach Angaben des WDR nahe der Halle Münsterland abgebrochen werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Teile Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens vor schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel. Eine amtliche Unwetterwarnung (Stufe 3 von 4) gab der Wetterdienst am frühen Abend für Gebiete im Südwesten Niedersachsens und im Norden Nordrhein-Westfalens heraus.