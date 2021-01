Ein Auffahrunfall ohne Verletzte hatte in Bocholt im Münsterland kuriose Folgen für die beiden beteiligte Fahrzeuge: Das Motorrad blieb mit seinem Hinterrad in der Front des Autos stecken, das ihm drauf gefahren war. Die Feuerwehr musste den Motorraum des Autos zerschneiden, um das Zweirad zu befreien. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, war sie von einem Abschleppunternehmen zu Hilfe gerufen worden, dass nach dem eigentlich harmlosen Unfall ohne Personenschäden das Auto bergen sollte.