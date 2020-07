Jute stammt ursprünglich aus den Ländern des Mittelmeerraumes.

Von dort kam die Pflanze, die ein immerfeuchtes, tropisches Klima benötigt, nach Asien. Angebaut und verarbeitet wird sie heute vor allem in Indien und Bangladesch (unser Bild). Was fast lustig und wie das neueste Modelle aus der Rastafari-Perücken-Kollektion aussieht, bedeutet für den Jute-Händler in der Stadt Manikganj Schwerstarbeit. Rund 50 Kilogramm wiegen die Knäuel aus getrockneten Jute-Fasern, die er auf dem Kopf transportiert. Daraus entstehen Teppiche, Matten, Vorhänge und sogar Kleidungsstücke und Accessoires.