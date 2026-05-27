Zwei Kinder sterben nach einem Unfall vor einer Schule. Die Polizei geht Anhaltspunkten nach, wie es zu dem Unfall kommen konnten.

Dinslaken (dpa) - Die Ermittler prüfen nach dem Unfall mit zwei toten Kindern in Dinslaken am Niederrhein, ob bei der Autofahrerin ein medizinischer Notfall vorlag. Das teilte die Kreispolizei in Wesel am Abend mit. Zuvor hatte es bereits geheißen, dass nach dpa-Informationen ein internistischer Notfall Ursache für den Unfall gewesen sein könnte. Nichts spreche für eine absichtliche Tat.

Eine 47 Jahre alte Frau hatte vor einer Schule die Kontrolle über ihr Auto verloren war in eine Gruppe von drei Jungen gefahren. Dabei wurden zwei Zwölfjährige so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starben. Ein ebenfalls zwölfjähriger Junge wurde leicht, die Autofahrerin schwer verletzt.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Foto: Fabian Strauch/dpa