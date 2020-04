Corona ist einfach Mist. Als Tourist im Hotel übernachten darf man ja auch nicht mehr. Ein 18-Jähriger, der von Würzburg nach Rostock unterwegs war, kam deshalb in Erfurt auf die kreative Idee, im Kofferraum seines Autos zu übernachten. Dumm nur, dass die Klappe zufiel und von innen nicht mehr zu öffnen war. Vier Stunden harrte er in der misslichen Lage aus – bis am frühen Samstagmorgen eine Fußgängerin seine Hilferufe hörte und die Polizei rief. Vielleicht wäre ein Bett im Kornfeld doch die bessere Lösung gewesen ...