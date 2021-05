In der englischen Stadt Lincoln haben Unbekannte einem Schwan eine schwarze Socke über den Kopf gezogen. „Die Folgen dieses sinnlosen Streichs hätten dazu führen können, dass dieser Schwan über einen langen Zeitraum leidet und letztendlich stirbt“, sagte eine Sprecherin der lokalen Tierschutzbehörde, nachdem Experten des Yorkshire Swan Rescue Hospitals das Tier am Mittwoch gerettet hatten. Die Polizei der mittelenglischen Grafschaft Lincolnshire teilte das Bild des zeitweise schwarzköpfigen Schwanes auf Twitter und kündigte an, nach den Verantwortlichen des Streichs zu suchen.