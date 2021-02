Der Schauspieler Ulrich Tukur leidet mittlerweile unter dem Corona-Lockdown. „Zumindest in den ersten Monaten war es eine unverhoffte Möglichkeit anzuhalten, zu lesen, am nächsten und auch am übernächsten Tag nichts zu tun zu haben“, sagte der 63-Jährige: „Aber jetzt hätte ich ganz gern mal, dass es aufhört. Wir leben in einem Albtraum aus Watte. Irgendwann möchte man mal wieder aktiv sein und sich einklinken ins Leben, aber das wird einem verwehrt durch eine Politik, die viele unlogische Regeln erlässt und dabei ohne Not Existenzen ruiniert.“ Er glaube nicht, dass da eine böse Absicht dahinterstecke. „Aber ich bin davon überzeugt, dass die Überhitzung im Internet und den sozialen Netzwerken die Stimmung exponentiell verschlimmert und Politiker zu Getriebenen macht, die im Nebel aktionistisch um sich schlagen“.